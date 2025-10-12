Χαλκιδική: Κρίσιμης σημασίας η ολοκλήρωση της συγκομιδής πράσινης ελιάς

Με φόντο μια καλή χρονιά για την παραγωγή πράσινης βρώσιμης ελιάς στη Χαλκιδική, η αντιπεριφερειάρχης, Κατερίνα Ζωγράφου, απευθύνθηκε με επιστολή της στο υπουργείο Μετανάστευσης, ζητώντας την παράταση της παραμονής των μετακλητών εργατών γης στην περιοχή. Το αίτημα αφορά την ανάγκη ολοκλήρωσης της συγκομιδής, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και απειλείται από την έλλειψη διαθέσιμου εργατικού δυναμικού.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» η κα Ζωγράφου, η καθιερωμένη παράταση που δινόταν κάθε χρόνο για τρίμηνη επιπλέον παραμονή των εργατών δεν εκδόθηκε φέτος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε αρκετούς εργάτες να λήγουν οι άδειές τους εντός ολίγων ημερών, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα νέας πρόσκλησης.

«Η πλατφόρμα μετακλήσεων εργατών γης έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου και η συγκομιδή κινδυνεύει. Κάθε χρόνο, βγαίνει μια παράταση για επόμενο τρίμηνο και μέχρι το τέλος του χρόνου. Εμείς, φέτος, επειδή όντως είχαμε και καλή παραγωγή στη Χαλκιδική, πραγματικά χρειαστήκαμε αρκετά εργατικά χέρια. Επομένως, σε κάποιους έληγε η άδεια μέσα στο επόμενο πενθήμερο, οπότε και δεν υπήρχε γενικώς η δυνατότητα καινούργιας πρόσκλησης. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά να κινδυνεύουν κάποιες εσοδείες να παραμείνουν πάνω στα δέντρα. Το πρόβλημα γίνεται εμφανές ημέρα με την ημέρα», σημειώνει η κα Ζωγράφου.

Όπως αναφέρει, η ίδια είχε σχετική πληροφόρηση για το θέμα από αγροτικούς συνεταιρισμούς και μεμονωμένους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτόν, έσπευσε έγκαιρα να στείλει επιστολή προς το υπουργείο Μετανάστευσης, προκειμένου να βγάλει σχετικό ΦΕΚ.

«Προς το παρόν, δεν έχω πάρει απάντηση, αλλά πιστεύω να το έχουν λάβει υπόψη τους. Η ελπίδα παραμένει ότι το αίτημα θα ληφθεί υπόψη, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της συγκομιδής και να προστατευθεί η φετινή παραγωγή, όχι μόνο της ελιάς, αλλά και άλλων καλλιεργειών, όπως το ακτινίδιο, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες πιέσεις», τονίζει η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χαλκιδικής.

Η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς, που διαρκεί όλο τον Οκτώβριο, απαιτεί εντατική εργασία, ειδικά καθώς οι καιρικές συνθήκες αρχίζουν να αλλάζουν. Όπως τονίζει η κα Ζωγράφου, οι ανάγκες είναι για όλο τον Οκτώβριο, τόσο για την πράσινη επιτραπέζια ελιά όσο και για το ελαιόλαδο. «Ήδη, έχουμε βροχούλες, επομένως χρειάζεται πιο εντατική συγκομιδή για να μην έχουμε απώλειες. Σίγουρα θα επηρεαστεί η συγκομιδή», επισημαίνει.

Την ίδια ώρα, η Χαλκιδική, με ισχυρή τουριστική δραστηριότητα, αντιμετωπίζει επιπλέον δυσκολίες. Πολλοί εργαζόμενοι απασχολούνται ακόμη σε ξενοδοχεία που παραμένουν ανοιχτά τον Οκτώβριο, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα μετακίνησής τους προς τις αγροτικές εργασίες. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, δεν μπορεί να πάει ο κόσμος από τα ξενοδοχεία στις ελιές. Είναι άλλη τεχνογνωσία», καταλήγει η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής.