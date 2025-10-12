Σάββας Πολίτης, μελισσοκόμος ετών… 13!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου πραγματοποίησε μια ξεχωριστή εκδήλωση, αφιερωμένη στον σεβασμό και στην προστασία όλων των ζώων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του μαθητή Σάββα Πολίτη της Α’ Γυμνασίου, ο οποίος ασχολείται ενεργά με τη μελισσοκομία εδώ και δύο χρόνια. Ο 13χρονος Σάββας μίλησε με ενθουσιασμό για την ενασχόλησή του με τα μελίσσια και εξήγησε στους συμμαθητές του πώς φροντίζει μόνος του τα 15 μελίσσια που διαθέτει. Ο ίδιος ανέφερε ότι στοχεύει να αποκτήσει και άλλα, ενώ παρουσίασε όλα τα… σύνεργα της δουλειάς του, εξηγώντας αναλυτικά τη χρήση τους. Ο Σάββας περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι μέλισσες συμβάλλουν στην επικονίαση των φυτών, πόσο σημαντικές είναι για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα.

Η παρουσίασή του κέντρισε το ενδιαφέρον όλων των παρευρισκομένων, καθώς οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μια δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με τη φύση και να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των μελισσών για το μέλλον του πλανήτη. Η διευθύντρια του σχολείου, Σοφία Κανταράκη, συνεχάρη τον Σάββα για την ενασχόλησή του με τη μελισσοκομία, η οποία δεν τον έχει επηρεάσει στη συνέπειά του ως προς τις μαθητικές του υποχρεώσεις, ούτε έχει σταθεί εμπόδιο στα υπόλοιπα χόμπι του. Ενθάρρυνε, μάλιστα, και τους άλλους μαθητές να παρουσιάσουν τα ενδιαφέροντά τους, εμπνέοντας όλη τη σχολική κοινότητα.