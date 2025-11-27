Σοβαρά εμπόδια για το λεμόνι λόγω έλλειψης νερού

Στα δυσμενή δεδομένα των προηγούμενων ετών παραμένει το λεμόνι, που μετρά ακόμη μία χρονιά με χαμηλή παραγωγή, αλλά με τιμή-έκπληξη, που προφανώς έχει άμεση σχέση με τις μειωμένες ποσότητες. Από την Κορινθία, ο γεωπόνος Γιώργος Πάπας δηλώνει στην «ΥΧ» ότι ήδη έχει εξαντληθεί το Ιnterdonato και έχει ξεκινήσει το Μαγληνό. «Δυστυχώς, η εγκατάλειψη συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, λόγω έλλειψης νερού. Ωστόσο, ακόμα και αυτές οι λεμονιές που καλλιεργήθηκαν είχαν μικρή παραγωγή», περιγράφει. Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών και την αγορά, ο ίδιος επισημαίνει ότι «υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε τις απαιτήσεις. Οι τιμές μετά από καιρό κρατήθηκαν ψηλά και είναι στα 90 λεπτά. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι αυτόν τον καιρό είχαμε προβλήματα από το εισαγόμενο λεμόνι από την Τουρκία, αλλά φέτος δεν υπάρχει πίεση, αφού και οι ανταγωνιστές φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα».

Στην ερώτηση για το αν η κατάσταση είναι αναστρέψιμη, ο κ. Πάπας υπογραμμίζει την έλλειψη νέων που να μένουν στο χωράφι, ώστε να συνεχιστούν οι καλλιέργειες. «Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση με τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν και με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί», τονίζει σκεπτικός. Από την Αργολίδα, ο παραγωγός Μιχάλης Χασάπης περιγράφει ότι «η φετινή παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 50% και έτσι η τιμή κρατήθηκε στα 80-90 λεπτά, ενώ η ζήτηση ήταν μεγάλη. Δυστυχώς, τα προβλήματα δεν σταματάνε, αν και η ζήτηση είναι μεγάλη».