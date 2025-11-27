Η Ζάκυνθος ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου στην Ελλάδα

Στο ελαιοτριβείο του αγροτικού συνεταιρισμού Λιθακιάς της Ζακύνθου, όπου καλλιεργούνται περί τα 90.000 ελαιόδεντρα, βρέθηκε η ΕΡΤ3 και η εκπομπή «Περίμετρος» για να καταγράψει τη διαδικασία παραγωγής του εξαιρετικού ζακυνθινού αγουρέλαιου.

Στην εκπομπή μίλησε ο υπεύθυνος του ελαιοτριβείου Νίκος Γαρδέλης: «Πέρυσι η χρονιά ήταν εξαιρετική τόσο από πλευράς ποσότητας της παραγωγής όσο και από πλευράς ποιότητας. Η φετινή παραγωγή δεν μας ικανοποίησε τόσο πολύ. Παρ’ όλα αυτά παράγουμε το εξαιρετικό αγουρέλαιο – το 80% της παραγωγής μας περίπου είναι αγουρέλαιο καθώς εδώ συγκομίζονται νωρίς οι ελιές».