Προειδοποίηση της ΔΑΟΚ ΠΑΜΘ για τον αφθώδη πυρετό

Η Δνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του νοσήματος του Αφθώδους πυρετού, θα ήθελε να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την πορεία του νοσήματος του Αφθώδους πυρετού στις γειτονικές χώρες.

Ειδικότερα κατά την περίοδο από 21 Οκτωβρίου έως και 21 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274) εστίες Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία και στις 20 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκε μία εστία Αφθώδους πυρετού στην ευρωπαϊκή πλευρά της Τουρκίας λίγα μέτρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, στη περιοχή του Βόρειου Έβρου.

Ο ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΧΗΛΑ ΖΩΑ (ΧΟΙΡΟΥΣ, ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ)

Ο Αφθώδης πυρετός ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ στον άνθρωπο, δεν είναι ζωανθρωπονόσος.

Η σημαντικότερη οδός μετάδοσης του νοσήματος είναι η άμεση επαφή με ζώο που νοσεί. Δεύτερη σημαντικότερη πηγή μετάδοσης είναι η κατανάλωση μολυσμένων ζωικών προϊόντων π.χ. σίτιση των ζώων με ανθρώπινα διατροφικά υπολείμματα ή μη παστεριωμένο γάλα. Η μηχανική μετάδοση είναι εφικτή μέσω αντικείμενων όπως υποδήματα, ρουχισμός, κτηνιατρικά εργαλεία ή οχήματα. Η αερογενής μετάδοση δεν είναι συνήθης, ωστόσο είναι δυνατή, ιδίως όταν αφορά κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υψηλής πυκνότητας που γειτνιάζουν. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία ευνοούν την μετάδοση του ιού.

Κλινική εικόνα: Αυξημένη σιελόρροια, ανορεξία, κατάπτωση, πυρετός, χωλότητα, μείωση της γαλακτοπαραγωγής, φυσαλίδες και αλλοιώσεις.

Αποβολές και αιφνίδιοι θάνατοι των νεογνών.

Αλλοιώσεις στα μεσοδακτύλια διαστήματα και στην στεφάνη των οπλών, συχνά συνοδευόμενη από χωλότητα .

Αυξημένη σιελόρροια, διαβρώσεις και έλκη στη στοματική κοιλότητα και την γλώσσα

Τα αιγοπρόβατα πιθανόν να παρουσιάσουν συχνά πολύ ήπια κλινικά συμπτώματα με αποτέλεσμα το νόσημα να διαφύγει της προσοχής.

Ως εκ τούτου η Δ/νση Κτηνιατρικής προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα, συνιστά ισχυρά την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας και συγκεκριμένα:

Απαγόρευση εισόδου στην εκτροφή ατόμων που δεν σχετίζονται άμεσα με αυτήν, να επιτρέπεται μόνο το προσωπικό που απασχολείται σε αυτήν και το προσωπικό των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Αποφυγή επαφής ζώων της εκτροφής με ζώα άλλων εκτροφών. Εφαρμογή υποχρεωτικής απολύμανσης όλων των οχημάτων κατά την είσοδο και έξοδο από την εκτροφή με το κατάλληλο ιοκτόνο απολυμαντικό. Αποφυγή δανεισμού εργαλείων, ζωοτροφών ή οποιοδήποτε άλλο κτηνοτροφικού εξοπλισμού καθώς και γεωργικών μηχανήματων. Εφαρμογή εγκεκριμένου ιοκτόνου απολυμαντικού στις εισόδους, στους χώρους της εγκατάστασης, στα εργαλεία και γενικά στον κτηνοτροφικό εξοπλισμό ανά τακτά χρονικά διαστήματα με φορητή συσκευή απολύμανσης ακολουθώντας σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης του απολυμαντικού σκευάσματος. Αν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, να κατασκευαστεί απολυμαντική τάφρος στην είσοδο της εκμετάλλευσης για την απολύμανση των οχημάτων που είναι αναγκαίο να εισέρχονται στη εκτροφή. Απαγόρευση εισόδου οχημάτων εμπόρων ζώντων ζώων στην εκτροφή. Σε περίπτωση ανάγκης μετακίνησης των ζώων είτε για προς σφαγή είτε για αγοραπωλησία συνιστάται η μεταφορά των ζώων με ιδιόκτητο όχημα. Περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων κυρίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου (περιοχές πλησίον των περιοχών που εμφάνισαν το νόσημα)

Ειδικότερα:

Για την αποτροπή της εισόδου του Αφθώδη πυρετού στην χώρα και την προστασία των εκτροφών, συστήνεται προς τους κτηνοτρόφους η άμεση απομάκρυνση όλων των αγελαίων βοοειδών και λοιπών δίχηλων ζώων από τις παρέμβριες περιοχές και τον περιορισμό αυτών σε σταβλικές εγκαταστάσεις με σχολαστική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Επίσης συστήνεται ισχυρά αποτροπή της εισόδου στην εκμετάλλευση ζώων αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την έγκριση της τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής.

Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι προς εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών και σε περίπτωση που παρατηρήσουν τα παραπάνω συμπτώματα να απευθύνονται άμεσα στον Κτηνίατρό τους ή στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Αρχές, απ’ όπου μπορούν να πάρουν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νοσήματα.