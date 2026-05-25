Νέα Αριστερά: Καταγγέλλει καθυστερήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης 2026 και αβεβαιότητα για τις αγροτικές πληρωμές

Σοβαρά ερωτήματα για τις καθυστερήσεις στην προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης 2026 και το ασαφές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τα μεταφερόμενα έργα του ΠΑΑ θέτει η Νέα Αριστερά, με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το κόμμα κάνει λόγο για μετάθεση της έναρξης της πρόσκλησης για τον Σεπτέμβριο του 2026, αντί για τον Μάιο όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή προκαλεί αναστάτωση σε παραγωγούς και επιχειρήσεις του αγροτικού εξοπλισμού που είχαν ήδη προσαρμόσει τον επενδυτικό τους σχεδιασμό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι παραμένει εκκρεμές το ζήτημα της εκχώρησης αρμοδιοτήτων εκκαθάρισης πληρωμών από την ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ, γεγονός που, όπως αναφέρει, εντείνει την αβεβαιότητα για την επανεκκίνηση των πληρωμών στον αγροτικό τομέα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

Προς τους Υπουργούς

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Νέες καθυστερήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης 2026 και αβεβαιότητα για τις πληρωμές μεταφερόμενων έργων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η έναρξη της πρόσκλησης για τα Σχέδια Βελτίωσης 2026 μεταφέρεται πλέον για τον Σεπτέμβριο του 2026, αντί για τον Μάιο, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί προς τον αγροτικό κόσμο και την αγορά αγροτικών μηχανημάτων.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογη αναστάτωση σε χιλιάδες παραγωγούς που ανέμεναν την προκήρυξη προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεών τους, αλλά και σε επιχειρήσεις του κλάδου αγροτικού εξοπλισμού που είχαν προσαρμόσει τον προγραμματισμό τους με βάση τα χρονοδιαγράμματα του Υπουργείου.

Παράλληλα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η εκχώρηση αρμοδιότητας εκκαθάρισης πληρωμών από την ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ, με αποτέλεσμα να μην έχει αποσαφηνιστεί ούτε το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των πληρωμών για τα μεταφερόμενα έργα του ΠΑΑ στο ΣΣ ΚΑΠ.

Επειδή η ελληνική γεωργία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό επενδυτικό κενό σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση παραγωγικών υποδομών,

Επειδή τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν το βασικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανανέωση του αγροτικού κεφαλαίου και τη μετάβαση της πρωτογενούς παραγωγής σε ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό μοντέλο,

Επειδή η πρόσβαση των παραγωγών σε τραπεζικό δανεισμό παραμένει περιορισμένη, ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, γεγονός που καθιστά τις δημόσιες ενισχύσεις κρίσιμο παράγοντα για την πραγματοποίηση επενδύσεων,

Επειδή η παρατεταμένη αβεβαιότητα επιβαρύνει σοβαρά τους αγρότες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου κόστους παραγωγής, περιορισμένης ρευστότητας και ανάγκης άμεσου τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγής,

Επειδή η νέα μετάθεση της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης ανατρέπει τον οικονομικό και επενδυτικό προγραμματισμό χιλιάδων παραγωγών και επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα,

Επειδή η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης μεταθέτει χρονικά την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων,

Επειδή εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των πληρωμών των μεταφερόμενων έργων του ΠΑΑ,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.Ποιοι είναι οι λόγοι της νέας καθυστέρησης στην προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης 2026 και γιατί δεν τηρήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός για έναρξη της πρόσκλησης τον Μάιο του 2026;

2.Πότε προβλέπεται να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης;

3.Πότε εκτιμά το Υπουργείο ότι θα μπορούν οι δικαιούχοι να προχωρήσουν με ασφάλεια στην υλοποίηση δαπανών και επενδύσεων;

4.Για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία εκχώρησης αρμοδιοτήτων εκκαθάρισης πληρωμών από την ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ, παρά το γεγονός ότι αυτή αναμενόταν ήδη από τον Απρίλιο;

5.Ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των πληρωμών για τα μεταφερόμενα έργα των Σχεδίων Βελτίωσης;

6.Πώς προτίθεται το Υπουργείο να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του προγραμματισμού απέναντι στους παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα που επηρεάζονται από τις συνεχείς μεταβολές των χρονοδιαγραμμάτων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Πέρκα Θεοπίστη Πέτη

Τζούφη Μερόπη

Φωτίου Θεανώ