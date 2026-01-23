Νέα διοίκηση στους βιοκαλλιεργητές της Αργολίδας

Νέα διοίκηση απέκτησε η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Αργολίδας, η οποία προχώρησε σε εκλογές μετά την παραίτηση του προέδρου Κώστα Κωτσιόπουλου.

Στην εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου εκλέχθηκαν οι εξής: Ηλίας Μαυριάς, Λαμπρόπουλος Χρήστος, Διολίτσης Κώστας, Σιωτάκη Φαίη, Ζαφειράκος Γιάννης, Τσεκούρα Χριστίνα και Τάμπασης Ευάγγελος. Τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να συγκροτηθούν σε σώμα.

Η Δήμητρα Τσακίρη, μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής, αναφερόμενη στο μέλλον της βιοκαλλιέργειας στην Αργολίδα, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αύξηση των παραγωγών και δεν πιστοποιούνται νέοι, ώστε να υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον. Το ευχάριστο είναι ότι στη βιοκαλλιέργεια συμμετέχουν νέα ηλικιακά άτομα, τα οποία είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιημένα».

Όσον αφορά τα εμπόδια για την ανάπτυξη της βιοκαλλιέργειας, η κα Τσακίρη επεσήμανε: «Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τη διαμόρφωση των τιμών και τη μείωσή τους σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα, δεν υπάρχει πλέον το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Η διαφορά είναι πολύ μικρή και δεν δικαιώνει τις προσπάθειες, που γίνονται, ούτε τα χρήματα που ξοδεύονται, για να πετύχουμε την απαιτούμενη ποιότητα».

Σχετικά με τα είδη που καλλιεργούνται στην Αργολίδα, η ίδια τόνισε: «Οι περισσότεροι καλλιεργούν κηπευτικά, τα οποία και θα έχουν μέλλον, καθώς η ζήτηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στην έλλειψη εργατικών χεριών για τη συγκομιδή τους».