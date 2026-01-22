Διήμερο Συνέδριο για τον ελαιοκομικό τομέα διοργανώνει τον Μάιο η 4 Ε
Τα προβλήματα και τις προοπτικές του ελαιοκομικού τομέα βάζει στο επίκεντρο διήμερου συνεδρίου που διοργανώνει για τις 28 και 29 Μαΐου, η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4 Ε) σε συνεργασία με την Άξιον Εκδοτική, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι θεματικές ενότητες που αναμένεται να αναπτυχθούν είναι:
- Κλιματική Αλλαγή: Επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια και μέτρα αντιμετώπισης.
- Σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και φυτοπροστασία.
- Αρωματικοί υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOAH) και επιμολυντές: Οι μεγάλες απειλές.
- Σύγχρονες τεχνολογίες στο ελαιοτριβείο για βελτίωση των αποδόσεων και ποιότητα ελαιολάδου.
- Οι ευεργετικές δράσεις του ελαιολάδου στην υγεία.
- Οι προκλήσεις και το μέλλον της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς.
- Η αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου: Εισόδημα και τιμές από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή.
Η 4Ε αντιλαμβανόμενη ότι η ελιά και το ελαιόλαδο βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι διοργανώνει αυτό το πολυθεματικό συνέδριο και καλεί όλους να συμμετάσχουν για να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας στη χώρα μας.