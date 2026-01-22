Διήμερο Συνέδριο για τον ελαιοκομικό τομέα διοργανώνει τον Μάιο η 4 Ε

Τα προβλήματα και τις προοπτικές του ελαιοκομικού τομέα βάζει στο επίκεντρο διήμερου συνεδρίου που διοργανώνει για τις 28 και 29 Μαΐου, η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4 Ε) σε συνεργασία με την Άξιον Εκδοτική, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι θεματικές ενότητες που αναμένεται να αναπτυχθούν είναι:

Κλιματική Αλλαγή: Επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια και μέτρα αντιμετώπισης. Σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και φυτοπροστασία. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOAH) και επιμολυντές: Οι μεγάλες απειλές. Σύγχρονες τεχνολογίες στο ελαιοτριβείο για βελτίωση των αποδόσεων και ποιότητα ελαιολάδου. Οι ευεργετικές δράσεις του ελαιολάδου στην υγεία. Οι προκλήσεις και το μέλλον της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς. Η αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου: Εισόδημα και τιμές από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή.

Η 4Ε αντιλαμβανόμενη ότι η ελιά και το ελαιόλαδο βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι διοργανώνει αυτό το πολυθεματικό συνέδριο και καλεί όλους να συμμετάσχουν για να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας στη χώρα μας.

Δείτε εδώ αναλυτικά το δελτίο τύπου της 4 Ε