Απάντηση από ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή της Νιτρορύπανσης ζητούν οι Διαχειριστικές Αρχές

Διευκρινίσεις αν θα είναι δυνατή η καταβολή της προκαταβολής για την Απονιτροποίηση 2025 τον Νοέμβριο ζητούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι διαχειριστικές αρχές.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ο φάκελος της 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, του ΠΑΑ 2014-2022 για την Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»: Στην 6η Πρόσκληση εντάχθηκαν 11.903 δικαιούχοι με συνολική έκταση 127.133,08 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό ενίσχυσης 152.552.068 €. Στα τέλη Ιουνίου 2025 έγινε η πληρωμή της 1ης εκκαθάρισης του 1ου έτους εφαρμογής 2024 με την Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 55.858.380,12€ μέχρι σήμερα. Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής 2ης εκκαθάρισης του έτους εφαρμογής 2024, μετά από σχετική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, για το έτος εφαρμογής 2025 (2ο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων), θα χρειασθούν περίπου 65.000.000 € για την πληρωμή του 100% της ενίσχυσης, εφόσον το ΠΑΑ λήγει στις 31.12.2025. Η πληρωμή του 100% της ετήσιας ενίσχυσης για το 2025 προϋποθέτει τη διενέργεια όλων των ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποτελεί ερώτημα προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον προγραμματισμό του. Αν τελικώς πληρωθεί μόνο η προκαταβολή δηλαδή το 70% ή 75% της ετήσιας ενίσχυσης, η αντίστοιχη πληρωμή στα τέλη Νοεμβρίου 2025 θα ανέρχεται περίπου σε 48.000.000 € με διερεύνηση δυνατότητας μεταφοράς υπολοίπου στο ΣΣ ΚΑΠ 2023- 2027.