Ενεργοποίηση της διαδικασίας «ανωτέρας βίας» για πληρωμές παραγωγών που υπέστησαν ζημίες από ζωονόσους, ζητούν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι ΑΜ-Θ

Αιχμές κατά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξαπολύουν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω επιστολής που απέστειλαν στον υπουργό Κ. Τσιάρα.

Στην επιστολή τους, οι σύλλογοι εκφράζουν οργή και απογοήτευση για τη διαχείριση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το 2015 μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας ότι η ελληνική κτηνοτροφία πλήττεται συστηματικά από τη στοχευμένη κατανομή των βοσκοτόπων, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων και την αδυναμία επανυπολογισμού των πυκνοτήτων βόσκησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο οι σύλλογοι κατηγορούν για αναποτελεσματικότητα και αδιαφάνεια, και στον υφυπουργό Κ. Κέλλα, ο οποίος, όπως σημειώνουν, «ομολογεί ότι δεν γνωρίζει τα ζητήματα ενισχύσεων και βοσκοτόπων».

Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν την ύπαρξη «ψεύτικων» ζώων και εικονικών τιμολογίων σε περιοχές όπως η Κρήτη, με αποτέλεσμα τις παράνομες πληρωμές κοινοτικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους. Παράλληλα, τονίζουν ότι η διατήρηση των ιστορικών δικαιωμάτων και η αδικαιολόγητη μη ανακατανομή των βοσκοτόπων υπονομεύουν την οικονομική βιωσιμότητα των πραγματικών παραγωγών.

Η επιστολή καταλήγει με αιτήματα άμεσης καταμέτρησης του ζωικού κεφαλαίου σε όλη τη χώρα, ενεργοποίησης της διαδικασίας «ανωτέρας βίας» για πληρωμές ΟΣΔΕ και διασφάλισης ότι οι ενισχύσεις θα φτάσουν στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Οι σύλλογοι καταγγέλλουν την «τηλεοπτική παραπληροφόρηση» της πολιτικής ηγεσίας και ζητούν ουσιαστικές αλλαγές πριν είναι πολύ αργά για την ελληνική κτηνοτροφία.

Ακολουθεί ο ολόκληρη η επιστολή:

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜ-Θ 03-11-2025

EMAIL [email protected]

Τηλ. Επικοιν. 6972409960. Προς: Υπουργό ΑΑΤ κ. Κ. Τσιάρα

Θέμα: «Υπόμνημα αλήθειας προς τον Υπ. ΑΑΤ και τους ανίκανους των Αθηνών»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Αναλογιζόμενοι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμματικών της ΚΓΠ από το 2015 μέχρι σήμερα και συνεκτιμώντας στην πράξη, τις επιπτώσεις τους στην Ελληνική κτηνοτροφία και γεωργία, νοιώθουμε τεράστια απογοήτευση αλλά και οργή!

Διαπιστώνουμε μέχρι σήμερα την αλαζονική αντιμετώπιση και απαξίωση, όσων από τους φορείς των κτηνοτρόφων τολμούν να περιγράψουν την πραγματικότητα, αναφέροντας την αλήθεια, προτείνοντας το δίκαιο και το αυτονόητο, που θα φέρει ανταγωνιστικότητα, δυναμική ανάπτυξης και κυρίως το αίσθημα δικαίου στους κτηνοτρόφους.

Μπορεί εσείς στη συμπεριφορά σας να είστε μετριοπαθής και ο προκάτοχός σας εριστικός έως αναιδής, για να μην πάμε στους παλαιότερους, το αποτέλεσμα όμως της πολιτικής σας κύριε Υπουργέ, είναι το ίδιο αρνητικό!

Οι παρακάτω αναφορές μας τεκμηριώνουν του λόγου το αληθές.

Κατ’ αρχάς σας παρακαλούμε να μη μας ξαναστείλετε τον αγαπητό και συμπαθή κατά τ’ άλλα Υφυπουργό κ. Κέλλα, αρμόδιο υποτίθεται για τα θέματα της κτηνοτροφίας, γιατί όταν μας επισκέφθηκε στην περιφέρειά μας για την Ευλογιά και αναφερθήκαμε σχετικά με θέματα ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ και βοσκοτόπων, εκείνος μας είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ότι δεν τα γνωρίζει!

Προσπερνάμε τα παραπάνω, όπως και το ατυχές παράδειγμα που συνεχώς αναφέρετε σε κάθε σας συνέντευξη, συγκρίνοντας την ολοκληρωτική διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την προσπάθεια να διορθώσετε αυτά που εσείς ως κυβέρνηση διαλύσατε, με την προσπάθεια επισκευής ενός αυτοκινήτου εν κινήσει!

Μας λέτε δηλαδή, εμμέσως πλην σαφώς, ότι η αποτυχία σας είναι προδιαγεγραμμένη, αφού το παραπάνω παράδειγμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί, ούτε στις αμερικανικές ταινίες, ενώ ο μόνος πολιτικός που προσπάθησε να εφαρμόσει ανάλογη διαδικασία αλλά σε ποδήλατο, δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου, γνωρίζετε τι έπαθε τελικά

Αυτόν που σας συμβούλεψε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράδειγμα κύριε Υπουργέ, διώξτε τον εν κινήσει, είναι άσχετος επικοινωνιακά και σας εκθέτει!

Δυστυχώς αντί να δουλεύετε νυχθημερόν για να καλύψετε τα λάθη και τις αστοχίες της μέχρι σήμερα κυβερνητικής πολιτικής, δηλαδή του «βλέποντας και κάνοντας» και του «να βάλει ο Θεός το χέρι του», κάνοντας ριζικές αλλαγές στο ΣΣ της τρέχουσας προγραμματικής της ΚΓΠ και στο θεσμικό πλαίσιο κατανομής των ενισχύσεων, εσείς προσπαθείτε να μας πείσετε επικοινωνιακά, ότι η αυτονόητη πολιτική ευθύνη δεν είναι μόνο της σημερινής κυβέρνησης!

Σοβαρά; Εννοείτε δηλαδή ότι από τους «μαύρους» που διαχρονικά και διακομματικά «δολοφονήθηκαν» από τους εκάστοτε κυβερνόντες, εσείς ως κυβέρνηση «σκοτώσατε» τους λιγότερους! (Όπου «μαύροι», οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι και αγρότες).

Συγχαρητήρια!

Σε αγαστή σύμπνοια και συνέχεια των κυβερνητικών αποφάσεων, από το 2015 μέχρι σήμερα, συνεχίζεται η στοχευμένη καταστροφή της κτηνοτροφίας συγκεκριμένων περιοχών (χωρικών ενοτήτων), μέσω του τρόπου κατανομής των βοσκοτοπικών εκτάσεων (τεχνική λύση), μέσω των εκατομμυρίων ανύπαρκτων ζώων που δηλώνονται, κυρίως στο νησί της Κρήτης και μέσω των εκατομμυρίων που μοιράστηκαν από το Εθνικό Απόθεμα γι’ αυτά τα ζώα και σε ιδιωτικές βοσκοτοπικές εκτάσεις χωρίς ζώα, με θολό έως ανύπαρκτο ιδιοκτησιακό καθεστώς, χτίζοντας όλοι σας με ανοχή και συγκάλυψη, την «κομπίνα του αιώνα», για το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Ταυτόχρονα και ιδιαίτερα μετά το 2022, που εγκρίθηκε το ΣΣ της ΚΓΠ 2023-2027, το οποίο εσείς συντάξατε κι εγκρίνατε ως κυβέρνηση, δώσατε τη χαριστική βολή στην Ελληνική κτηνοτροφία, με τη χρονική περίοδο που περνάμε, να είναι η δυσκολότερη που έχουν βιώσει οι Έλληνες κτηνοτρόφοι.

Παρά τις περί του αντιθέτου προτάσεις μας από το Φεβρουάριο του 2021, δεν αλλάξατε τίποτα προς το δικαιότερο.

Δυστυχώς, εσείς ως κυβέρνηση διατηρήσατε τα ιστορικά δικαιώματα με σύγκληση και δεν ανακατανείματε τις επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων, για τις οποίες δικαιώθηκε το 2019 η χώρα μας από το ευρωπαϊκό δικαστήριο (κανονισμός omnibus).

Με δόλο και συγκάλυψη, αφήσατε να τις λυμαίνονται οι απατεώνες.

Δεν επανυπολογίσατε τις μοναδιαίες αξίες ανά στρέμμα το 2023, στη βάση κατοχής σε ενεστώτα χρόνο του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου.

Δεν δώσατε τη δυνατότητα αυτές οι εκτάσεις να κατανεμηθούν στις περιοχές (χωρικές ενότητες), που τους υπολογίστηκε πολύ υψηλή πυκνότητα βόσκησης, ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη στα ποσά των ενισχύσεων, με αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να υποβαθμιστούν κι εν τέλει να καταστραφούν οικονομικά, με τον μπακαλίστικο κι αντιεπιστημονικό τρόπο του νόμου Αποστόλου (τεχνική λύση), το Μάιο του 2015, που κι εσείς διατηρήσατε μέχρι σήμερα, με αλλαγές που έκαναν την τεχνική λύση, ακόμη πιο άδικη.

Το 2023 δεν μπήκατε καν στον κόπο, να ενημερώσετε τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, για τα ποσά που δικαιούνται στη βασική ενίσχυση κατ’ έτος, και για τα βήματα της σύγκλησης.

Δεν επανυπολογίσατε τις πυκνότητες βόσκησης το 2020 και δεν κατανείματε επιλέξιμους βοσκοτόπους, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, έστω για τις υπόλοιπες ενισχύσεις εκτός της βασικής, δηλαδή για (οικολογικά σχήματα, αναδιανεμητική, εξισωτική, βιολογική κτηνοτροφία, νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι).

Να μην αναφέρουμε για τις πολλές στρεβλώσεις και αστοχίες, που δημιουργήθηκαν στο σχεδιασμό του ΣΣ της τρέχουσας προγραμματικής, από τους εμπνευστές του, με ευθύνη φυσικά της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Με την επί 10 χρόνια άδικη κατανομή των ενισχύσεων στη χώρα, καταφέρατε να καταστρέψετε την κτηνοτροφία στην περιφέρειά μας, δηλαδή στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, όπως και στην Κεντρική Μακεδονία και σε κάποια νησιά όπως η Θάσος, με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και τα αιγοπρόβατα στην περιφέρειά μας, να έχουν μειωθεί από το 2015 μέχρι σήμερα, πάνω από 60%.

Οι εξαγγελίες σας για ελέγχους, έτσι ώστε να φτάσουν τα χρήματα των ενισχύσεων στους πραγματικούς παραγωγούς, μιλώντας για έλεγχο τιμολογίων αγοράς ζωοτροφών και παραδόσεων γάλακτος και κρέατος, που να τεκμηριώνουν τον αριθμό των ζώων, είναι αστείες έως εξοργιστικές, όταν αυτά δεν προβλέπονται στο ΣΣ και όταν δεν αποτυπώνονται γραπτά σε υπουργικές αποφάσεις κι εγκυκλίους.

Το εξοργιστικό όμως δεν είναι μόνο η μη γραπτή αποτύπωση των εξαγγελιών σας μέχρι σήμερα και ότι χρησιμοποιείτε, την εις άτοπο επαγωγή, για υπολογισμό του αριθμού των ζώων, αλλά το ότι δεν κάνετε το σίγουρο, το ρεαλιστικό, το απλό και αυτονόητο, δηλαδή να προχωρήσετε σε οριζόντια καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου, ξεκινώντας από την Κρήτη, που στα χαρτιά φέρεται να εκτρέφει το μισό ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της χώρας!

Όταν κάνετε την παραπάνω διαδικασία οριζόντιας καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, τουλάχιστον μία φορά, εφαρμόστε και τις άλλες μεθόδους που ευαγγελίζεστε.

Γιατί δεν κάνατε όλα τα παραπάνω κύριε Υπουργέ τόσα χρόνια, ώστε τα χρήματα των απατεώνων να κατανεμηθούν στους πραγματικούς δικαιούχους των ενισχύσεων;

Είναι υποκριτική και άθλια η μηχανορραφία, αντί να καταμετρήσετε με τα μάτια των ελεγκτών τα πραγματικά ζώα, οριζόντια σε όλη τη χώρα, εσείς προτιμάτε να πάτε διά της τεθλασμένης και να χρησιμοποιήσετε τεκμήρια για τον υπολογισμό του αριθμού των ζώων, ώστε να κερδίσετε χρόνο και να καλύψετε τους απατεώνες με τα ψεύτικα δηλωμένα ζώα, οι οποίοι σίγουρα έχουν λάβει το μήνυμα και θα έχουν ήδη προμηθευτεί ψεύτικα τιμολόγια, για ζωοτροφές, για γάλα και για κρέας, αφού μιλάμε για την τρέχουσα χρονιά και για τις ενισχύσεις του ΟΣΔΕ 2025!

Αλήθεια δεν έχετε ακούσει τίποτα για εικονικά τιμολόγια και για εικονικές παραδόσεις γάλακτος, στις συνομιλίες των επισυνδέσεων;

Ποιους, πάτε πάλι να πληρώσετε για το ΟΣΔΕ του 2025 κύριε Υπουργέ;

Πάτε πάλι να καλύψετε τους καταχραστές των κοινοτικών ενισχύσεων, τις οποίες δικαιούνται μόνο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που δουλεύουν τη γη και εκτρέφουν τα ζώα;

Πώς θα κατανείμετε τις επιδοτήσεις όσων τις εισέπραξαν παράνομα μέχρι σήμερα, όταν τις ανακτήσετε και όσων από αυτούς δεν κρίθηκαν ή δεν θα κριθούν δικαιούχοι στο μέλλον;

Πώς θα εισπράξουν στην πραγματικότητα τις ενισχύσεις αυτές, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι και αγρότες, αν δεν πράξετε όσα σας αναφέρουμε παραπάνω;

Είστε επικίνδυνα άσχετοι και ανεύθυνοι, λειτουργείτε με δόλο και σας νοιάζει μόνο να καλύψετε την κόπρο και τις ευθύνες σας, που με την ανοχή και τη συμμετοχή σας δημιουργήσατε!

Είστε απόλυτα υπεύθυνοι εσείς και οι προκάτοχοί σας, για όλα τα παραπάνω αλλά και για τα επίορκα κομματικά στελέχη που τοποθετήσατε κατά καιρούς και κάποια από αυτά διατηρείτε μέχρι σήμερα, σε θέσεις ευθύνης στο ΥΠΑΑΤ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, των οποίων η δουλειά που επιτελούσαν στη διάρκεια της θητείας τους, επαληθεύτηκε από τις επισυνδέσεις και από την καταστροφή των πραγματικών κτηνοτρόφων και αγροτών.

Θα έχετε ακούσει τη λαϊκή ρήση που λέει «όταν το βόδι το έβαλαν στο παλάτι, δεν έγινε το βόδι βασιλιάς, το παλάτι έγινε στάβλος», ταιριάζει απόλυτα στα πεπραγμένα των στελεχών σας και ο νόων νοείτο.

Επιτέλους ξυπνήστε!

Δουλέψτε και συνεργαστείτε με τους φορείς των κτηνοτρόφων, αφήστε στην άκρη την αλαζονεία, τις κομματικές παρωπίδες και αυτούς που σας χαϊδεύουν τα αυτιά, πριν να είναι πολύ αργά για όλους μας!

Εκτός αν κύριε Υπουργέ, είναι ήδη πολύ αργά!!!

Άλλωστε όπως δείχνει η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, η πολιτική σας τύχη είναι προδιαγεγραμμένη.

Μόλις αρχίσουν οι διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων και των αγροτών και λογικά αφού έχουν γίνει κάποιες υποτυπώδεις και κουτσές πληρωμές, για ν’ απομακρυνθείτε δικαιωμένος, θα παραιτηθείτε ή θα σας παραιτήσουν.

Άλλωστε θεωρείστε όλοι αναλώσιμοι, πλην του Μεγάλου!

Θα έρθει ο καινούργιος Υπουργός, ο οποίος θα ζητήσει χρόνο, λέγοντας ότι είναι ανοιχτός για διάλογο και ενημέρωση, με τους φορείς των κτηνοτρόφων και των αγροτών, για να περάσει ο χρόνος, να έρθει η άνοιξη, οι διαμαρτυρόμενοι να γυρίσουν στους στάβλους και στα χωράφια τους και η ζωή να συνεχιστεί!

Τέλος σας ευχόμαστε καλή τηλεοπτική σεζόν, αφού με το μόνο που ασχολείστε νυχθημερόν, είναι η τηλεοπτική παραπληροφόρηση, που προσφέρετε απλόχερα εσείς και οι υπόλοιποι της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, στις τηλεοπτικές σας εμφανίσεις!

Σε αποστειρωμένο κι ελεγχόμενο τηλεοπτικό περιβάλλον, είστε πολύ καλός κύριε Υπουργέ!

Αλήθεια, πότε βρίσκετε χρόνο για ν’ ασχοληθείτε με τα του ΥΠΑΑΤ;

Σας υπενθυμίζουμε να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία πληρωμής της «ανωτέρας βίας» στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, για να μη μείνουν εκτός πληρωμών, οι κτηνοτρόφοι που σφάχτηκαν τα ζώα τους από τις ζωονόσους, αλλά και για οιοδήποτε λόγο που δικαιολογείται από τον κανονισμό.

Είστε ικανοί να τους αφήσετε πάλι απλήρωτους!

Σας υπενθυμίζουμε το πρόγραμμα συμβούλων AKIS. Κάτι δε σας θυμίζει κύριε Υπουργέ;

Τελειώνοντας την επιστολή μας, σας δίνουμε συγχαρητήρια για την επανεκκίνηση των πληρωμών. Άξιζε η αναμονή!

Ήθελε μεγάλη προσπάθεια και αυστηρούς ελέγχους για να καταφέρετε να πληρώσετε 17,5 εκατομμύρια, από τα 60 εκατομμύρια που χρωστάτε για την εξόφληση των παραγωγών της βιολογικής γεωργίας. Το ότι εξοφλήθηκε η περιφέρειά σας και η Κρήτη μας αρκεί!

Όπως λέει και ο σοφός λαός μας κύριε Υπουργέ «Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο»!

Με εκτίμηση

ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΜ-Θ