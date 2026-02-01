Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία και το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιοοικονομία αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης, συνδέοντας την περιβαλλοντική προστασία με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Με την υιοθέτηση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοοικονομία στις 25 Νοεμβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας, αξιοποιώντας με βιώσιμο τρόπο τη βιομάζα και τους φυσικούς πόρους.

Η στρατηγική δίνει έμφαση στην κυκλική χρήση των βιολογικών πόρων, προωθώντας την παραγωγή υλικών, προϊόντων και ενέργειας με στόχο τη μείωση των αποβλήτων και της πίεσης στα οικοσυστήματα. Παράλληλα, ενισχύει την έρευνα και τη βιοτεχνολογική καινοτομία, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον ρόλο των αγροτών και των δασοκόμων, οι οποίοι καλούνται να αποτελέσουν βασικούς φορείς της μετάβασης. Μέσα από τη βιώσιμη διαχείριση της βιομάζας, τη διαφοροποίηση των εισοδημάτων και την επιβράβευση πρακτικών που προστατεύουν τα οικοσυστήματα, η βιοοικονομία μπορεί να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και να δημιουργήσει ποιοτικές «πράσινες» θέσεις εργασίας.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, η ΕΕ φιλοδοξεί να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία βασισμένη στη βιοοικονομία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στους στόχους για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.