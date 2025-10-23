Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Παγκόσμια διάκριση με χρηματοδότηση $500.000 για την ανάπτυξη λύσεων απασχόλησης

Μεταξύ των 50 οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο, που επιλέχθηκαν από το Citi Foundation στο πλαίσιο του προγράμματος Global Innovation Challenge 2025, βρίσκεται η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσιάστηκαν οι οργανισμοί που θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους $500.000 ο καθένας, προκειμένου να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις απασχόλησης για νέους χαμηλού εισοδήματος.

Το νέο πρόγραμμα Bridge to Employment: Future Ready (BE Future READY)

Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά επιλέχθηκε για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση υλοποίησης του προγράμματος “Bridge to Employment: Future Ready (BE Future READY)”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ActionAid σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει σε περισσότερους από 500 νέους και νέες ταχεία εκπαίδευση που θα λειτουργήσει ως «Γέφυρα προς την Απασχόληση». Η εκπαίδευση των ωφελούμενων θα περιλαμβάνει πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών δράσεων που εστιάζουν στις Πράσινες Δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα, την ψηφιακή και χρηματοοικονομική εκπαίδευση, καθώς και αμειβόμενες μαθητείες στον αγροδιατροφικό τομέα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και δράσεις άμεσης σύνδεσης με ευκαιρίες εργασίας μέσω job fairs στα κέντρα της ActionAid σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους χαμηλού εισοδήματος στην Ελλάδα, σε καθεστώς ανεργίας και υποαπασχόλησης στην Ελλάδα, με έμφαση σε αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές, αστικά κέντρα χαμηλού εισοδήματος, νέες γυναίκες που απασχολούνται στη γεωργία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και σε νέους μετανάστες και πρόσφυγες. Μέσα από στοχευμένες δράσεις κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει την πρόσβαση των ωφελούμενων σε βιώσιμες επαγγελματικές προοπτικές, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο CEO της Citi Ελλάδος και Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Αιμίλιος Κυριάκου δήλωσε:

“Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που άλλη μία ελληνική πρόταση διακρίθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό της Citi Global Innovation Challenge 2025 που στόχο έχει την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων μέσα από τη χρηματοδότηση συνολικά $25 εκατ. σε 50 οργανισμούς. Μετά την επιτυχή συνεργασία μας με τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά στο πρόγραμμα Social Farming 360o, η Citi και το Citi Foundation συνεργάζονται για ακόμα μία χρονιά με τον οργανισμό, στηρίζοντας το πρόγραμμα «Γέφυρα προς την απασχόληση», που αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη συνεχή και μακρόχρονη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Με περισσότερα από 60 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην Ελλάδα, η Citi παραμένει προσηλωμένη στην επιστροφή αξίας προς την ελληνική κοινωνία και, μαζί με τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των νέων ανθρώπων και της ελληνικής υπαίθρου”

«Αποτελεί μια εξαιρετική διάκριση για εμάς η επιλογή του Citi foundation να γίνουμε για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια, αποδέκτες του Global Innovation Challenge ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους διαγωνιζόμενους οργανισμούς.

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και την απασχόληση των νέων στην περιφέρεια και με το νέο αυτό πρόγραμμα θα ενισχύσουμε τις πράσινες και επιχειρηματικές δεξιότητές τους ώστε να έχουν πρόσβαση στην εργασία και προοπτικές εξέλιξης στον κρίσιμο κλάδο της αγροδιατροφής» δήλωσε η κ. Έφη Λαζαρίδου, CEO του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

«Δημιουργούμε βιώσιμες προοπτικές απασχόλησης για νέες και νέους, δίνοντάς τους εργαλεία και φωνή, μέσα από την εκπαίδευση και τη συνεχή υποστήριξη. Η πολυετής εμπειρία μας με ευάλωτες ομάδες και τη νέα γενιά κάνει το έργο που επιτελεί το τρίπτυχο Citi Foundation-Νέα Γεωργία Νέα Γενιά-ActionAid, να αποκτά ακόμη περισσότερη ουσία και νόημα», τόνισε η Εύα Πολυζωγοπούλου, Γενική Διευθύντρια της ActionAid στην Ελλάδα.

Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά επιλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά από το Citi Foundation στο πλαίσιο του Global Innovation Challenge, καθώς είχε διακριθεί και το 2023 με το πρόγραμμα Social Farming 360, που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, την ActionAid και την Πύλη Ελευθερίας. Παράλληλα, συμμετέχει και στο πρόγραμμα του Global Innovation Challenge που υλοποιείται με επικεφαλής την PRAKSIS, με αντικείμενο την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων που βιώνουν επισφάλεια στέγασης.

Η διαρκής αυτή διεθνής αναγνώριση αναδεικνύει τη συνέπεια, αξιοπιστία και κοινωνική προσφορά της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς στην προώθηση της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα.