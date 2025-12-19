Νέες προσπάθειες για αγροτουρισμό στην Κορινθία

Προσπάθειες για την επέκταση του αγροτουρισμού σε περιοχές που μέχρι πρότινος ήταν εντελώς άγνωστες έχουν αρχίσει στην Κορινθία, στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων πόρων που θα δώσουν την απαιτούμενη δυναμική στις επιχειρήσεις του νομού.

Αναφερόμενος στην προοπτική του αγροτουρισμού σε φυτώρια, ο πρόεδρος των Φυτωριούχων Ελλάδας, Σωτήρης Σαλλής, επισημαίνει: «Μέσα σε έναν στενό γεωγραφικό χώρο, όπως είναι ένας δήμος που δεν έχει πολλά να δείξει, πρέπει να βρεθεί ένας νέος δρόμος για τους τουρίστες που θα θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό. Πρέπει να γίνει μία συμφωνία ανάμεσα στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και τις αγροτικές επιχειρήσεις, που έχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επισκέπτες από μια άλλη χώρα θα ενημερώνονται ότι μπορούν να παρακολουθήσουν την παραγωγική διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή επισκέπτονται τον τόπο μας».

«Όχι» στη λογική του ευκαιριακού κέρδους

Όπως αναφέρει ο κ. Σαλλής, «για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως χώροι υποδοχής, βίντεο, αλλά και οργάνωση της επιχείρησης, με άτομα που θα μπορούν να μιλάνε σε αυτόν τον κόσμο. Στη Γαλλία, το 50% των εισοδημάτων των αγροτικών επιχειρήσεων προέρχεται από τον τουρισμό, και όσοι αποφασίσουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο δεν πρέπει να κινούνται στη λογική του ευκαιριακού κέρδους, αλλά να είναι σοβαροί».

Και καταλήγει: «Στον Δήμο Σικυωνίων, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τουλάχιστον πέντε μονάδες αγροτουρισμού και να φτάσουν σε αξιόλογα επίπεδα».