Σοβαρές οι ζημιές εξαιτίας της χαλαζόπτωσης σε Κορινθία και Αργολίδα

Μεγάλες είναι οι ζημιές που καταγράφονται σε Κορινθία και Αργολίδα από τους παραγωγούς, αλλά και από τους υπευθύνους στον ΕΛΓΑ που, προχωρώντας σε μία πρώτη εκτίμηση της πρόσφατης χαλαζόπτωσης, κάνουν λόγο για ένα ισχυρό φαινόμενο, το οποίο έχει προξενήσει ζημιές σε εσπεριδοειδή, ελιές, αλλά και κηπευτικά. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασσιούρας, αναφερόμενος στην εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα, αναφέρει ότι «είχαμε μία ισχυρή χαλαζόπτωση, η οποία έχει προκαλέσει ζημιές σε κηπευτικά, ελιές και εσπεριδοειδή. Οι ζημιές εκτείνονται σε μεγάλη ακτίνα και αφορούν τις κοινότητες Κουτσοποδίου, Σχινοχωρίου, Βρουστίου, Άργους-Μυκηνών και Μοναστηρακίου. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των δηλώσεων, ώστε να πάμε σε μία γρήγορη αποτίμηση, αφού πρόκειται για προϊόντα που συγκομίζονται αυτό το διάστημα και δεν είναι δυνατόν να καθυστερήσουμε και να προκαλέσουμε προβλήματα». Από τον ΕΛΓΑ Πατρών, στον οποίο υπάγονται οι παραγωγοί της περιοχής, ο υπεύθυνος γεωπόνος Γεώργιος Τσιλιγιάννης, αναφερόμενος στις εκτιμήσεις για τις ζημιές που έλαβαν χώρα στην Κορινθία, δηλώνει: «Η χαλαζόπτωση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στις ελιές και στα κηπευτικά. Ζημιές καταγράφηκαν σε Άγιο Βασίλειο, Δερβενάκι, Αρχαίες Κλεωνές και γενικότερα στην περιοχή του Δήμου Τενέας, όπως επίσης και στις περιοχές Αρχαία Νεμέα, Χιλιομόδι και Σολωμός.

Έχουν ήδη γίνει δειγματοληψίες και έχει επιβεβαιωθεί ότι οι ζημιές αυτές είναι μεγάλες, αφού είχαμε χαλαζόπτωση με χοντρό χαλάζι και μεγάλη διάρκεια. Το επίκεντρο ήταν ο Άγιος Βασίλειος. Οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων». Τέλος, ο παραγωγός Γιώργος Μαύρας τονίζει ότι «η χαλαζόπτωση σίγουρα θα επηρεάσει τις συζητήσεις για τη διαμόρφωση των τιμών, αφού ήδη έχουμε απώλεια τόνων, ενώ κανένας δεν μπορεί να μαζέψει πορτοκάλια, αν δεν περάσουν οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ για να κάνουν την τελική αποτίμηση για το ύψος της ζημιάς».

«Πλήγμα σε 25.000 τόνους πορτοκαλιών»

Σύμφωνα με τις ανεπίσημες εκτιμήσεις αρκετών παραγωγών, η ζημιά από τη χαλαζόπτωση αναμένεται να ανέλθει στους 25.000 τόνους πορτοκαλιών, ενώ τον δρόμο της χυμοποίησης αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα όσες ποσότητες έχουν προβλήματα εμφάνισης.