Κυριαρχία μηλολωτών στην Κορινθία, θετικός ο απολογισμός για τη συγκομιδή

Στα ορεινά Κορινθίας και ειδικότερα στο Κτήμα Κολοκυθά, που βρίσκεται στη Ζόχιαλη, εξελίσσεται η συγκομιδή του λωτού με θετικό απολογισμό, αν και τα προβλήματα, λόγω καιρικών συνθηκών, δεν λείπουν. Αναφερόμενος στη φετινή χρονιά, ο Αριστείδης Κολοκυθάς, από το ομώνυμο Κτήμα, δηλώνει ότι «είμαστε στο στάδιο της συγκομιδής και το βασικό πρόβλημα είναι ένα μικρό ποσοστό μικροκαρπίας λόγω της ανομβρίας την άνοιξη και το καλοκαίρι, αλλά συνολικά είναι μια καλή χρονιά. Η παραγωγή του λωτού δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Κατά μέσο όρο, η απόδοση ανά δέντρο είναι 50 κιλά».

Σε ό,τι αφορά τη σχέση αγοράς και παραγωγής, σύμφωνα με τον κ. Κολοκυθά, «είναι ικανοποιητική, όταν το συγκομίσεις στη σωστή στιγμή. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες λωτών, αλλά, αυτήν τη στιγμή, έχουν κυριαρχήσει οι λωτοί από την Ισπανία, κοινώς γνωστοί και ως μηλολωτοί. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη ποικιλία λωτού, συνήθως τη “Rojo Brillante”, η οποία καλλιεργείται ευρέως στη Βαλένθια της Ισπανίας. Το βασικό χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα είναι ότι, σε αντίθεση με άλλες ποικιλίες λωτού που πρέπει να ωριμάσουν τελείως και να μαλακώσουν για να καταναλωθούν, οι μηλολωτοί έχουν σφιχτή, τραγανή σάρκα, παρόμοια με αυτήν του μήλου, ακόμα και όταν είναι ώριμοι (εξ ου και το όνομα “μηλολωτός”). Από εκεί και πέρα, υπάρχει και ο λωτός που όλοι γνωρίζουμε και είναι συνδεδεμένος με τα προβλήματα γεύσης».

Τέλος, αναφορικά με την τιμή και την προοπτική της καλλιέργειας, o ίδιος τονίζει ότι «η τιμή στη λιανική είναι 4 ευρώ, ενώ η καλλιέργεια μειώνεται λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με το νερό».