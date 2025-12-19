Χ. Κέλλας: Απαράδεκτη η παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα

Στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom (Γ. Σιαδήμας), επαναλαμβάνοντας την πρόσκληση για διάλογο.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ξεκάθαρα και σταράτα, είχανε θέσει δύο βασικά αιτήματα οι εκπρόσωποι των αγροτών, κόστος παραγωγής που αφορά ρεύμα, πετρέλαιο, ως προς το ρεύμα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, πρώτος πριν από 15 μέρες ότι προτίθεται να εξετάσει την παράταση του φθηνού τιμολογίου του ηλεκτρικού ρεύματος στις 9.2 κιλοβατώρες.

Το πρόγραμμα είναι για 2 + 8 χρόνια. Λήγει του χρόνου τον Ιούνιο, το 26 τον Ιούνιο και προτίθεται να εξετάσει την παράταση.

Βγαίνει ο υπουργός, ο κ. Τσιάρας προ ημερών και ανακοινώνει ότι είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε και χαμηλότερη τιμή. Πάμε στο αγροτικό πετρέλαιο, οι αγρότες παίρνουν το αγροτικό πετρέλαιο, ζητάνε θα το παίρνουν στη μάνικα. Αυτά όλα είχαν συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους των αγροτών και τον πρωθυπουργό προ διετίας. Εφαρμόζονται.

Νομοθετήθηκε το αγροτικό πετρέλαιο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πέρυσι τον Σεπτέμβριο και η απάντηση της ανακοίνωσης του υπουργείου ήταν ότι θα το κάνουμε στη μάνικα, χρειάζονται όμως κάποια τεχνικά θέματα.

Καταρχήν το αγροτικό πετρέλαιο την επιστροφή δεν την κάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Χρειάζονται λοιπόν κάποια τεχνικά θέματα να ρυθμιστούν ώστε να γίνει και αυτό. Επομένως, τα δύο βασικά αιτήματα των αγροτών υλοποιούνται».

Αναφερόμενος στην παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ της ασφαλιστικής εισφοράς χωρίς να έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση, είπε ότι είναι απαράδεκτο, δεν δικαιολογείται από πουθενά και με τίποτα και ελπίζει πως τις επόμενες ώρες ότι θα πληρωθεί.

Συγκεκριμένα τόνισε πως: «Αυτό που έγινε χθες, έχουν δίκιο οι αγρότες. Είναι απαράδεκτο και μάλιστα σε μια τέτοια δεδομένη χρονική στιγμή να συμβαίνουν τέτοια λάθη. Τι έγινε χθες; Έχουμε πει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αγροτών οι οποίοι έχουν δεχτεί και έχουν προσυπογράψει να παρακρατάται η ασφαλιστική εισφορά με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης.

Χθες λοιπόν ήταν να πληρωθεί η βασική εισφορά, η εξόφληση της βασικής εισφοράς, το 30%, το υπόλοιπο, η αναδιανεμητική, το πρόγραμμα για του νέους και οι μεταβιβάσεις. Και μετά την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης θα παρακρατούν το υπόλοιπο της ασφαλιστικής εισφοράς.

Εδώ έγινε ένα λάθος τραγικό λάθος. Σε μια τέτοια δεδομένη χρονική στιγμή, παραμονές Χριστουγέννων, με τους αγρότες στο δρόμο και παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά χωρίς να έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση. Ήδη καταβλήθηκε το πρωί 9 η ώρα, έχει πληρωθεί η αναδιανεμητική και τις επόμενες ώρες θα καταβληθεί και η βασική ενίσχυση. Πρώτα έπρεπε να καταβληθεί η βασική ενίσχυση και στη συνέχεια να παρακρατηθεί η ασφαλιστική εισφορά, όπως γινόταν πάντα.

Έχουν δίκαιο οι αγρότες σε αυτό και μάλιστα σε μια τέτοια χρονική στιγμή, παραμονές Χριστουγέννων, με τους αγρότες στο δρόμο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που έγινε αυτό. Μακριά από μένα, έτσι, αλλά πραγματικά είναι απαράδεκτο».

Για ζητήματα που έχουν σχέση με το αγροτικό ρεύμα, δήλωσε: «Λοιπόν, με τον μήνα βεβαίως, όπως είπατε, δεν έγινε. Προφανώς η ΔΕΗ δεν συμφωνεί σε αυτό, αλλά αυτό το οποίο έγινε σε συμφωνία με την ΔΕΗ είναι όσοι αγρότες χάσανε τη ρύθμιση, το πρόγραμμα για τις 120 δόσεις, να επανενταχθούν αυτόματα όλοι από 1ης Δεκεμβρίου και η καταβολή της πρώτης δόσης να γίνει στις 31 Δεκεμβρίου. Αυτό έγινε δεκτό και έχει νομοθετηθεί και ισχύει».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Οι αγρότες βγήκαν στο δρόμο, τα αιτήματα υπάρχουν, 57 μπλόκα, τα αιτήματα σε κάθε μπλόκο είναι και διαφορετικά. Υπάρχουν κάποια κοινά και από κει και πέρα στα μπλόκα υπάρχουν κατά τόπους, αλλά και στα ίδια τα μπλόκα υπάρχουν διάφορα τα αιτήματα.

Έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει ότι θέλουμε το διάλογο, ότι η πόρτα μας είναι ανοιχτή και περιμένουμε τα αιτήματα. Τα αιτήματα εστάλησαν επισήμως στην κυβέρνηση τη Δευτέρα το βράδυ. Η κυβέρνηση την Τρίτη απάντησε στα αιτήματα των αγροτών».

Σε άλλο σημείο ο κ. Κέλλας είπε πως: «Τα υπόλοιπα τα 160 εκατομμύρια τα οποία περισσεύουν από την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, βασικά λόγω ελέγχων, λόγω λιγότερων δηλώσεων, γιατί φέτος γίνανε μερικές δεκάδες χιλιάδες δηλώσεις λιγότερες με λιγότερα δικαιώματα.

Τα 160 εκατομμύρια τα οποία περισσεύουν θα κατανεμηθούν στους αγρότες, τους τίμιους που τα δικαιούνται. Σε συμφωνία όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από κει και πέρα, νομίζω ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να είμαστε σε ένα τραπέζι διαλόγου.

Δεν είναι δυνατόν παραμονές Χριστουγέννων που γίνεται το 40% του τζίρου στην εθνική μας οικονομία, να παρεμποδίζονται οι μεταφορές και η μετακίνηση. Γιατί τη ζημιά η οποία ήδη έχει προκληθεί και θα προκληθεί ακόμα μεγαλύτερη στη συνέχεια ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, θα είναι μεγάλη. Υπάρχουν ακυρώσεις ξενοδοχείων, μεταφορές, μαγαζιά, άδεια κλπ. Δεν υπήρχε φορά στην οποία να καθίσαμε στο τραπέζι του διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο και δεν βρήκαμε λύση. Και ήταν πάντα ωφελημένοι».

Τέλος, ανέφερε ότι: «Ο πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του στη Βουλή κατά τον προϋπολογισμό, ανέφερε ξεκάθαρα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από τα τελευταία θέματα που θυμίζουν την παλιά Ελλάδα. Πάμε σε νέα εποχή. Όλοι μιλούσαμε ότι χρειάζεται εξυγίανση ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα που ήρθε η ώρα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν το θέλουν αυτό να γίνει. Αυτό δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.

Αύριο, την Πέμπτη ψηφίζεται η νομοθετική ρύθμιση με την οποία μεταφέρεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το Action Plan 2, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα ο πρωθυπουργός τόνισε χθες στην ομιλία του ότι θα θέσει και θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας για να φανεί ποιοι δεν θέλουν να γίνει αυτό. Ποιοι δεν θέλουν τη μεταφορά».

Πηγή: ertnews.gr