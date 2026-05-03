Νεμέα: Όταν η κλασική μουσική «συναντά» το κρασί σε ένα νέο καλοκαιρινό φεστιβάλ

Οι μουσικές εκδηλώσεις στα οινοποιεία της Νεμέας αποτελούν συνηθισμένο γεγονός, ωστόσο η διοργάνωση συναυλιών κλασικής μουσικής δεν είναι κάτι σύνηθες και παραπέμπει σε ποιοτικές βραδιές με ξεχωριστές εμπειρίες.

Ο Θανάσης Χατζηθεοδωρίδης, ο οποίος από το 2021 έχει ιδρύσει την εταιρεία Vinoud που ειδικεύεται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, δηλώνει:

«Οι εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε αποτελούν κάτι ξεχωριστό. Κάθε συναυλία θα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα κρασιά. Το οινοποιείο όπου θα πραγματοποιείται η συναυλία θα έχει επιλέξει δύο κρασιά. Ανάλογα με τον χαρακτήρα του κάθε κρασιού θα επιλέγεται και το αντίστοιχο μουσικό κομμάτι. Στην αρχή θα γίνεται η παρουσίαση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρασιού και αυτό θα συνδέεται με το μουσικό κομμάτι. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη εμπειρία».

Όπως ανέφερε, «ο τόπος που έχει επιλεγεί είναι η Νεμέα και έχουν ήδη γίνει όλες οι επαφές για το “Nemea Music for a Wine Festival”. Είναι ένας χώρος που γνωρίζω αρκετά χρόνια, όπως και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκεί. Φυσικά, το γεγονός αυτό θα προσελκύσει κοινό που αγαπά το καλό κρασί και την κλασική μουσική, δίνοντας τεράστια ώθηση στην εξωστρέφεια της περιοχής».

Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων θα επιλεγούν οινοποιεία που διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα και οι συμμετοχές.