ΑΓΣ: Εγκαινιάστηκε το «Σπίτι του Σπορέα: Άνθρωποι και Πολιτισμός»

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή εγκαινίασε χθες το «Σπίτι του Σπορέα: Άνθρωποι και Πολιτισμός», έναν νέο χώρο αφιερωμένο στη μνήμη, τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική καλλιέργεια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία Εφόρων, δωρητών, μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, δημιουργών, μαθητών και φίλων της Σχολής.

Το «Σπίτι του Σπορέα» αποτελεί μια νέα δομή που φιλοδοξεί να αναδείξει το έργο και τη σκέψη 23 ανθρώπων που συνδέθηκαν με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και άφησαν το δημιουργικό τους αποτύπωμα στα γράμματα και τις τέχνες, στην Ελλάδα και διεθνώς. Ξεχωριστή θέση κατέχει η προσφορά του συγγραφέα και πρώην αντιπροέδρου για Ακαδημαϊκά Θέματα της Σχολής, Τάσου Αποστολίδη, ο οποίος δώρισε το προσωπικό του αρχείο, ένα πολύτιμο σύνολο υλικού που εκτείνεται από το 1972 έως σήμερα και περιλαμβάνει αλληλογραφία, οπτικοακουστικό υλικό και 66 βιβλία από τις πολλαπλές εκδόσεις και μεταφράσεις τους. Το αρχείο βρίσκεται ήδη στο στάδιο της επεξεργασίας και σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ανοίγοντας νέους δρόμους πρόσβασης και γνώσης.

Ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Dr. Jeff Lansdale, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τον Τάσο Αποστολίδη, σημειώνοντας: «Πριν από δύο χρόνια αποφάσισε να χαρίσει μέρος του αρχείου του και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Έγινε σημαντική δουλειά από την ομάδα της Σχολής που ανέλαβε το πρότζεκτ να δημιουργήσει το ‘Σπίτι του Σπορέα’. Μεγάλωσα διαβάζοντας κόμικς. Άλλωστε, τα κόμικς είναι εκπαίδευση. Σήμερα φυτεύουμε ακόμη έναν εκπαιδευτικό σπόρο, αναγνωρίζοντας πνευματικά έργα σημαντικών δημιουργών».

Η κεραμίστρια και δωρήτρια, Christine Willis, τόνισε ότι «ο Τάσος Αποστολίδης έφερε μαζί του στη Σχολή ένα κομμάτι πολιτισμού και πολλοί μαθητές του ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο. Μας έδειξε τι σημαίνει αγάπη για τον πολιτισμό».

Στον χαιρετισμό του, ο αρχιμανδρίτης και ιερέας της Σχολής, π. Χρυσόστομος – Γρηγόριος Τύμπας, μίλησε με συγκίνηση για το έργο του Ιδρύματος. «Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή με εντυπωσιάζει όλο και περισσότερο. Διαισθάνομαι ότι σε αυτό το ‘Σπίτι’ γίνεται μία σπορά που μπορεί να παρομοιαστεί με τον λόγο του Θεού. Ό,τι αφήνεται εδώ μέσα θα μείνει για πάντα και θα αποτελεί μία συνέχεια», είπε.

Ιδιαίτερη στιγμή της τελετής αποτέλεσε η ομιλία του μαθητή Παναγιώτη Σταμάτη, ο οποίος πρόσφατα απέσπασε το 1ο πανελλήνιο βραβείο σε μαθητικό διαγωνισμό συγγραφής ιστορικού αφηγήματος. «Η Σχολή με ενθαρρύνει να πιστεύω στα όνειρά μου και να αντιλαμβάνομαι πως όλα είναι εφικτά. Η έκφραση δεν απαιτεί τελειότητα, αλλά ειλικρίνεια και επιμονή. Η Σχολή, μαζί με το ‘Σπίτι του σπορέα’, τη βιβλιοθήκη και τους καθηγητές, προσφέρει έναν χώρο όπου μπορούν να ακουστούν νέες φωνές, να συναντηθούν ιδέες και να γεννηθούν νέες μορφές δημιουργίας», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, Κώστας Μπλιάτκας, φίλος του Τάσου Αποστολίδη, σημείωσε με θαυμασμό: «Τάσο, είσαι μεγαλοϊδιοκτήτης παγκοσμίων αναγνωστών. Είχες έμπνευση και την εκτόξευσες στη στρατόσφαιρα. Είσαι εικονογραφηγητής, εμπνευσμένος και με όραμα. Η ζωή σου κύλησε σαν ταινία, με πλοκή, σασπένς και soundtrack».

Στην ομιλία του, ο Τάσος Αποστολίδης μίλησε με έντονη συγκίνηση: «Σήμερα τρία είναι τα συναισθήματα που με διακατέχουν: η χαρά, η συγκίνηση και η ευγνωμοσύνη. Η παράδοση του αρχείου μου στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι πράξη συνέχισης μίας πορείας 70 ετών. Το κάθε αρχείο είναι μνήμη, σκέψη, αναζήτηση και αμφισβήτηση. Για εμένα η Σχολή υπήρξε πεδίο καλλιέργειας πνεύματος και τόπος ελευθερίας, όπου μπορούσα να δοκιμάζω πράγματα, να αποτυγχάνω και να αρχίζω ξανά από την αρχή. Μου έδωσε περισσότερα από ό,τι της έδωσα».

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Εφόρων, Dr. Petros Levis, ευχαρίστησε τη Σχολή για τη «φανταστική δουλειά» και πρόσθεσε: «Για να πέσει ο σπόρος, πρέπει να ετοιμαστεί η γη. Πλέον η Σχολή κοιτάει όλους τους τομείς: το μυαλό, τα χέρια, τα εργαλεία». Η επίτιμη έφορος, Άννη Λεβή, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία εξεύρεσης χώρου, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα.

Την τελετή συντόνισε η προϊσταμένη της βιβλιοθήκης «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή», Δαμιάνα Κουτσομίχα, η οποία υπογράμμισε ότι ο νέος χώρος λειτουργεί ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο και έχει δεχθεί 3.841 παιδιά, επισημαίνοντας ότι «το Σπίτι του Σπορέα φιλοξενεί έργα ανθρώπων που άντλησαν έμπνευση από την κουλτούρα της Σχολής και οι οποίοι, με τη σειρά τους, καλλιέργησαν και διέδωσαν δημιουργικότητα». Το «Σπίτι του Σπορέα» τιμά συνολικά 23 δημιουργούς που συνδέθηκαν με τη Σχολή. Πρόκειται για τους: Peter Bien, John Cleave, Seth Frank, Edmund (Mike) Keeley, Bruce Lansdale, Elizabeth (Tad) Krihak Lansdale, Joice Nankivell Loch, Terry Theocharides, Christine Lansdale Willis, David Willis, Αναστάσιος Αποστολίδης, Βασίλης Γουγούσης, Έλενα Αρτζανίδου, Νίκος Ζακάκης, Αγγελική Κώστα, Αναστάσιος Παπαναστασίου, Δαμιάνα Κουτσομίχα, Ελένη Πασχαλούδη, Κώστας Πασχαλούδης, Μαρία Ράπτη, π. Χρυσόστομος – Γρηγόριος Τύμπας, Charlotte Whitney Draper και Brenda Marder.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με αγιασμό, αποκαλυπτήρια της πινακίδας, κοπή κορδέλας και ξενάγηση στον νέο χώρο. Τη χρηματοδότηση της νέας δομής υποστήριξαν η οικογένεια Lansdale, ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Εφόρων, Dr. Petros Levis και η σύζυγός του Ann McCalley καθώς και οι επίτιμες έφοροι: Άννη Λεβή και Manita S. Scocimara.