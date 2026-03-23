Μεγάλη συμμετοχή στους «Δρόμους των Ανθισμένων Αμυγδαλιών» στο Συκούριο Θεσσαλίας

Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών πραγματοποιήθηκε στο Συκούριο η εκδήλωση «Οι Δρόμοι των Ανθισμένων Αμυγδαλιών», μια δράση που ανέδειξε την ομορφιά της φύσης και την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.

Κάθε άνοιξη, το Συκούριο μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο τοπίο, καθώς οι αμυγδαλιές ανθίζουν και δημιουργούν μια εικόνα γεμάτη χρώματα και αρώματα. Το φυσικό αυτό σκηνικό προσελκύει επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή, που θέλουν να απολαύσουν από κοντά τη μοναδική ομορφιά του τόπου.

Εκατοντάδες πολίτες και φίλοι της περιοχής συμμετείχαν στη δράση, περπατώντας σε μια όμορφη διαδρομή μέσα στο ανθισμένο τοπίο. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα, που προσέφερε ο Δήμος Τεμπών, δίνοντας έναν ιδιαίτερο γαστρονομικό τόνο στην εκδήλωση.