Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο: Στήριξη νέων αγροτών με ανώτατο όριο τα 100.000 ευρώ

Ενα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, που συνδυάζει εγγυήσεις χαρτοφυλακίου πρώτης ζημίας με επιχορήγηση, σχεδιάζεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να στηρίξει την είσοδο και την παραμονή των νέων γεωργών στον πρωτογενή τομέα.

Η μελέτη σκοπιμότητας, που εκπονήθηκε για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο site agrotikianaptixi.gr, τονίζει ότι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η περιορισμένη είσοδος νέων προσώπων στην παραγωγή αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ελληνικής γεωργίας. Παρά τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης, οι νέοι αγρότες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να βρουν χρηματοδότηση, καθώς στερούνται πιστωτικού ιστορικού, εγγυήσεων και ιδίων κεφαλαίων – στοιχεία που τους καθιστούν «υψηλού ρίσκου» για τις τράπεζες.

Το προτεινόμενο εργαλείο στοχεύει να καλύψει αυτό το χρηματοδοτικό κενό, μειώνοντας τον κίνδυνο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και προσφέροντας στους αγρότες πιο ευνοϊκούς όρους δανεισμού. Συγκεκριμένα, θα προβλέπει:

Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων.

Χαμηλότερα επιτόκια δανείων.

Μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής.

Δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Η εγγύηση θα καλύπτει έως και 80% κάθε μη εξυπηρετούμενου δανείου, με ανώτατο όριο το 25% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ώστε να επιτευχθεί ισχυρό αποτέλεσμα μόχλευσης και να προσελκυστούν οι τράπεζες.

Παράλληλα, η επιχορήγηση, που μπορεί να φτάσει έως και το 50% της επένδυσης (με μέγιστο τα 100.000 ευρώ), θα μειώνει το αρχικό κόστος για τον νέο αγρότη, είτε μέσω κεφαλαιακής ενίσχυσης είτε με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου και τεχνικής στήριξης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δυνατότητα το εργαλείο να καλύπτει και την αγορά γης, που αποτελεί βασικό εμπόδιο για την εγκατάσταση νέων αγροτών, αλλά και τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης, κρίσιμου στα πρώτα χρόνια της δραστηριότητας.

Με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ από την ΚΑΠ, εκ των οποίων περίπου 5 εκατ. θα κατευθυνθούν σε εγγυήσεις, αναμένεται να κινητοποιηθούν συνολικοί πόροι ύψους 20 έως 31 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Η εφαρμογή του εργαλείου θα γίνει μέσω συστημικών και συνεταιριστικών τραπεζών που θα επιλεγούν κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ενώ το όφελος των εγγυήσεων και των επιχορηγήσεων θα πρέπει να μεταφέρεται πλήρως στους δικαιούχους.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως σημειώνεται στη μελέτη, αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αναζωογόνηση του ελληνικού αγροτικού τομέα, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τα χρηματοδοτικά εμπόδια και να επενδύσουν σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον.