Ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις από τις κατά τόπους διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των φακέλων των υποψηφίων αγροτών για το Μέτρο 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024».

Οι φάκελοι των υποψηφίων πέρασαν την πρώτη φάση του μηχανογραφικού –διοικητικού– ελέγχου, που ήταν και η πιο σύντομη διαδικασία αξιολόγησης. Από τον Ιούλιο και μετά είναι σε εξέλιξη η διοικητική επιθεώρηση των δικαιολογητικών, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν ο κάθε υποψήφιος ανήκει σε δήμο που υπέστη ζημιές πλέον του 30% στο προϊόν που έχει δηλώσει.

Αυτή η διαδικασία, μεσούντος και του Αυγούστου, αποδείχθηκε πολύ χρονοβόρα, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει αρχές Σεπτεμβρίου και να μη γνωρίζουμε ακόμα πότε θα εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες με τους δικαιούχους, έτσι ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων, που θα διαρκέσει 5 εργάσιμες μέρες.

