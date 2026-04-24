Κρήτη – Σεισμός: Προειδοποίηση από Τσελέντη – «Μακριά από τη θάλασσα για σεισμικό κύμα»

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 6:20 το πρωί στην Κρήτη. Το επίκεντρο ήταν επτά χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων.

Σε ανάρτησή του, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ήταν αναμενόμενη, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγραφόταν αυξημένη μικροσεισμική ακολουθία.

Υπογράμμισε πως, λόγω του μικρού εστιακού βάθους, είναι πιθανό να ακολουθήσουν αρκετοί μικρότεροι σεισμοί τις επόμενες ημέρες, ενώ εκτίμησε ότι, με μεγάλη πιθανότητα, δεν θα σημειωθεί ισχυρότερη δόνηση. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου στον χώρο και τον χρόνο για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, συνέστησε στους πολίτες να τηρούν τα βασικά μέτρα προφύλαξης και να ζητούν έλεγχο από μηχανικούς σε παλαιότερα κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί καταπόνηση. Επισήμανε επίσης ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από αντικείμενα μέσα στα σπίτια και από τον πανικό, τον οποίο χαρακτήρισε αδικαιολόγητο.

Αναφέρθηκε ακόμη σε παλαιότερη ισχυρή δόνηση στην ίδια περιοχή το 2020, η οποία δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές αλλά συνοδεύτηκε από μικρό τσουνάμι, και πρότεινε προληπτικά την αποφυγή θαλάσσιων δραστηριοτήτων για λίγες ημέρες, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.

Τέλος, εξήγησε ότι οι σεισμοί στην Κρήτη σχετίζονται με τη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας, με την πρώτη να βυθίζεται κάτω από τη δεύτερη, γεγονός που καθιστά την περιοχή σεισμικά ενεργή. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να αποφεύγει τη διασπορά υπερβολικών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ιδιαίτερα ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Διαβάστε επίσης Νέος ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Λασίθι Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμικών δονήσεων στην Κρήτη μετά τα 5,7 Ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής, στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου. Νέα σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, 4 χλμ. δυτικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα […] 24/04/2026 31'' διάβασμα

Πηγή: ertnews.gr