New Holland T4.120F Auto Command – Η κορυφαία επιλογή στην κατηγορία Premium Specialty Segment

Το ολοκαίνουργιο κορυφαίο τρακτέρ T4.120F Auto Command της New Holland έκανε το ντεμπούτο του, με την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Agritechnica 2025 στο Ανόβερο.

Βασισμένη στη μακρά παράδοση της New Holland στον τομέα των ειδικών τρακτέρ για δενδρώνες και αμπελώνες, η παρουσίαση του T4.120F ολοκληρώνει τη σειρά, προσφέροντας στους πελάτες όλες τις επιλογές και τα εργαλεία που χρειάζονται για την αποτελεσματική διαχείριση των εξειδικευμένων καλλιεργειών τους.

Σχεδιασμένο με γνώμονα την άνεση και την καινοτομία, το νέο μοντέλο T4.120F παρουσιάζει το αναπτυγμένο από την New Holland κιβώτιο ταχυτήτων Continuous Variable Transmission (CVT) με λειτουργία ECO 50 km/h – για πρώτη φορά στην κατηγορία των ειδικών τρακτέρ – και υδραυλικό σύστημα υψηλής χωρητικότητας 115 l/min Closed Center Load Sensing (CCLS). Διαθέτει προηγμένα εργονομικά χειριστήρια και ενσωματωμένη τηλεματική – τώρα διαθέσιμη ως εργοστασιακή επιλογή – για να προσφέρει ακρίβεια και συνδεσιμότητα σε μεγάλα χωράφια και ειδικές καλλιέργειες.

«Το νέο T4F Auto Command διαθέτει υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερα και ισχυρότερα μοντέλα της γκάμας της New Holland — τεχνολογία και λειτουργίες που σπάνια βλέπουμε σε στενά τρακτέρ για αμπελώνες και δενδρώνες», δηλώνει ο Marco Gerbi, Global Product Manager για Ειδικά & Μικρά Τρακτέρ, φορτωτές & Τηλεσκοπικούς Φορτωτές της New Holland. «Αυτές οι νέες επιλογές αναβαθμίζουν την απόδοση, την άνεση και την παραγωγικότητα και θέτουν παγκόσμιο πρότυπο σε αυτή την κατηγορία».

Πλεονέκτημα απόδοσης

Πώς αποδίδει το T4.120F Auto Command; Το CVT παρέχει ακριβώς τη σωστή ισχύ από τον κινητήρα των 120 ίππων, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στην εκάστοτε εργασία — είτε πρόκειται για εργασίες χορτοκοπής μεταξύ των σειρών, σπορά ή βαριά κατεργασία εδάφους, είτε για ψεκασμό.

Αποδίδει μέγιστη κατανάλωση καυσίμου για απαιτητικά εργαλεία υψηλών στροφών και προσφέρει υψηλή ροπή σε χαμηλές στροφές για μεταφορά, φτάνοντας τα 50 km/h στον δρόμο με μόλις 1.780 στροφές.ανά λεπτό. Το CVT ανοίγει επίσης τον δρόμο για πλήρη αυτονομία στο μέλλον.

Το υδραυλικό σύστημα CCLS (Closed Center Load Sensing), 115 l/min προσφέρει ισχυρή απόδοση εμπρός και πίσω για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ο προαιρετικός εμπρός άξονας SuperSteer™ βελτιώνει την ευελιξία στα κεφαλάρια των σειρών, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση του τρακτέρ.

Μικρό τρακτέρ, μεγάλη άνεση

Το T4.120F είναι εξοπλισμένο με την πιο αθόρυβη καμπίνα στην κατηγορία, με επίπεδα θορύβου έως και 71 dB(A). Το νέο εργονομικό συμπαγές υποβραχιόνιο SideWinder™ που συνδέεται με το κάθισμα προσαρμόζεται πάντα στη θέση του καθίσματος σας – διατηρώντας τους χειριστές σε πλήρη έλεγχο του τρακτέρ και των εργαλείων μόνο με το ένα χέρι. Η καμπίνα Comfort Ride™ με ανάρτηση, προσφέρει πλήρη ορατότητα 360 μοιρών, που συμπληρώνεται από έναν εμπρόσθιο άξονα Terraglide™ με ανάρτηση για την αντιμετώπιση πιο δύσβατων εδαφών.

Εξυπνότερη γεωργία

Η New Holland έχει κάνει το T4.120F ένα από τα πιο έξυπνα τρακτέρ στην κατηγορία του.

Η πλήρης ενσωμάτωση τηλεματικής, η συνδεσιμότητα και οι δυνατότητες γεωργίας ακριβείας παρέχονται ως στάνταρ εξοπλισμός. Το πλήρως ενσωματωμένο IntelliSteer™ Auto Guidance™ χειρίζεται μέσω της ευανάγνωστης οθόνης IntelliView 12”. Η τεχνολογία IntelliTurn™ προσφέρει πλήρη αυτοματισμό διεύθυνσης και γκαζιού στις στροφές στο κεφαλάρι κάθε σειράς, ενώ το Headland Turn Sequence II διαχειρίζεται τις λειτουργίες των εργαλείων μέσω GPS triggers.

Το σύστημα ISOBUS Tractor Implement Management (TIM) επιτρέπει ακόμη και στα “έξυπνα” παρελκόμενα να ελέγχουν το ίδιο το τρακτέρ, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την ασφάλεια. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το FieldOps web portal και η εφαρμογή, που προσφέρουν ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων εκμετάλλευσης και σύνδεση του T4.120F με smartphones και το ψηφιακό οικοσύστημα της New Holland.

Το νέο T4.120F εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα, ανανεωμένη σχεδίασή του, που περιλαμβάνει περιμετρικά ενσωματωμένους προβολείς εργασίας LED, ισχυρούς προβολείς εμπρός και χαμηλότερο καπό για ακόμη καλύτερη ορατότητα. Η εμφάνισή του ολοκληρώνεται με το χαρακτηριστικό New Holland Blue χρώμα και το ανοιχτό γκρι σε στοιχεία και γραφικά. Το T4.120F θα είναι επίσης διαθέσιμο στην αποκλειστική έκδοση Blue Power, με εντυπωσιακή μεταλλική βαφή σε σκούρο μπλε, μάσκα σε απόχρωση χρωμίου, ασημί ζάντες και σήμα Blue Power στην οροφή — μια εμφάνιση που αντικατοπτρίζει απόλυτα την κορυφαία του τεχνολογία και φινέτσα.

Στο εσωτερικό, το T4.120F Blue Power ξεχωρίζει με το καθίσμα Blue Power, τη μοκέτα καμπίνας υψηλής ποιότητας, ασημί λεπτομέρειες στους προβολείς εργασίας και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό, που αποτυπώνει τη μοναδική premium εμπειρία Blue Power.

Το νέο T4.120F Auto Command θα είναι διαθέσιμο για τους πελάτες το τελευταίο τρίμηνο του 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προόδου στη σειρά ειδικών τρακτέρ της New Holland.

Στην Ελλάδα η NEW HOLLAND εκπροσωπείται, διανέμεται και υποστηρίζεται από την P. J. Condellis S.A. (210 3408800), www.pjc.gr.