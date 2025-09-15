Νομοθετική λύση για τα προγράμματα των ΟΕΦ ψάχνει το ΥΠΑΑΤ

Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της «ΥΧ» (φύλλο 5ης Σεπτεμβρίου) για τον κίνδυνο ανατροπής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), πηγές του ΥΠΑΑΤ σημειώνουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη νομοθετική λύση και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Μετά την αποκάλυψη της «ΥΧ», άμεσες ήταν οι αντιδράσεις εκπροσώπων των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας. Συγκεκριμένα, με επιστολή της προς ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΕΘΕΑΣ εξέφρασε την έντονη ανησυχία της, τονίζοντας πως σχεδόν το 90% των προγραμμάτων βρίσκεται εκτός ορίων λόγω της νέας τροποποίησης του προγράμματος (8.8.2025/216188, ΦΕΚ 20/8), που επιβάλλει αυστηρά ελάχιστα κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο είναι αμφίβολη η εκκαθάριση του πρώτου έτους (2024), αλλά και ότι τίθεται σε κίνδυνο η συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έως το 2027.

Το πρόβλημα, όπως εξήγησαν στην επιστολή τους οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών, ξεκινά από τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκριση των εν λόγω προγραμμάτων. Όπως επεσήμαναν, τα προγράμματα υποβλήθηκαν τον Αύγουστο του 2024 και εγκρίθηκαν μόλις στα μέσα Οκτωβρίου του ίδιου έτους, αφήνοντας στους συνεταιρισμούς μόλις δυόμισι μήνες να «τρέξουν» δράσεις και δαπάνες. Μην έχοντας λάβει προκαταβολές, οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να τα υλοποιήσουν με ίδια κεφάλαια.

«Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν φέρουν καμία ευθύνη, ωστόσο απειλούνται με σοβαρές οικονομικές συνέπειες», σημείωσε στην επιστολή της η ΕΘΕΑΣ, καλώντας την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να δώσει άμεσα λύση και να ληφθούν άμεσες πρωτοβουλίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκκαθάριση και η απρόσκοπτη συνέχιση των προγραμμάτων.

Η αγωνία είναι πλέον έκδηλη, καθώς οι οργανώσεις προειδοποιούν πως αν δεν βρεθεί τρόπος να διασφαλιστεί η εκκαθάριση, τότε ολόκληρος ο ελαιοκομικός τομέας θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα, σε μια περίοδο που ήδη δοκιμάζεται από το υψηλό κόστος παραγωγής και τις μειωμένες αποδόσεις.