Νορβηγία: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την καλλιέργεια της πατάτας

Η Νορβηγία γίνεται ένας από τους πρώτους ευρωπαϊκούς «πιλότους» για την άμεση εφαρμογή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε περιβάλλοντα βιομηχανικής παραγωγής. Η νεοφυής επιχείρηση Digel εγκατέστησε πρόσφατα την πλατφόρμα της στις εγκαταστάσεις της Hoff SA στο Γκγιόβικ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο επεξεργασίας πατάτας.

Η Hoff SA, συνεταιρισμός που εκπροσωπεί Νορβηγούς καλλιεργητές πατάτας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονάδες μεταποίησης στη χώρα. Διαχειρίζεται μεγάλο μέρος της εθνικής παραγωγής και προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Η διαφορετικότητα των γραμμών παραγωγής και των πρώτων υλών δημιουργεί ένα πολυδιάστατο περιβάλλον, ιδανικό για τη δοκιμή των εργαλείων της Digel.

Η τεχνητή νοημοσύνη στη μεταποίηση

Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη έχει «απογειωθεί» σε τομείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, η εξυπηρέτηση πελατών ή η ανάλυση δεδομένων, η εφαρμογή της στη βιομηχανία παραμένει περιορισμένη. Οι λόγοι είναι πολλοί, όπως η έλλειψη καταγεγραμμένων βιομηχανικών δεδομένων, παλαιωμένες υποδομές, αλλά και το γεγονός ότι τα περισσότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκπαιδευτεί σε κείμενα και όχι σε ζωντανά παραγωγικά δεδομένα. Η Digel επιχειρεί να γεφυρώσει ακριβώς αυτό το χάσμα. Η πλατφόρμα της «κουμπώνει» μεγάλα γλωσσικά μοντέλα πάνω σε λειτουργικά δεδομένα εργοστασιακών μηχανημάτων – αισθητήρες, αρχεία συντήρησης, τεχνική τεκμηρίωση και παραμέτρους διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει σε ένα εργοστάσιο να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο, «ψηφιακό δίδυμο» της παραγωγής του.

Η Digel υποστηρίζει ότι συστήματα όπως το δικό της μπορούν να: