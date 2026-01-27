Νότια Κορέα: Επενδύει 160 εκατ. δολάρια στην αγροτεχνολογία του μέλλοντος

Με ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 160 εκατ. δολαρίων, η Νότια Κορέα ενισχύει δυναμικά την αγροτική έρευνα και καινοτομία, τοποθετώντας την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία και την κλιματική ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (MAFRA) ανακοίνωσε αύξηση 16,9% στις δαπάνες R&D για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της χώρας να μετατρέψει τη γεωργία σε τομέα υψηλής τεχνολογίας και μελλοντικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες: τεχνολογίες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνη γεωργία με ρομπότ, drones και συστήματα AI, ανάπτυξη πράσινης βιοτεχνολογίας, επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης της έρευνας και ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των κορεατικών τροφίμων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μεταφορά της καινοτομίας από τα εργαστήρια στο χωράφι, με νέες προσκλήσεις έργων και ενεργή συμμετοχή startups και ερευνητικών φορέων. Η κορεατική στρατηγική αποτυπώνει μια ευρύτερη παγκόσμια τάση: τη μετατροπή της γεωργίας σε ψηφιακό, βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο παραγωγικό σύστημα.