LeapX: Το νέο σεμινάριο τεχνητής νοημοσύνης που επιταχύνει τις ευρωπαϊκές startups από την ιδέα στην αγορά

Σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ιδρύονται και αναπτύσσονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις, το LeapX έρχεται να προσφέρει ένα νέο, ταχύ και πρακτικό μοντέλο επιτάχυνσης για τους Ευρωπαίους ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα υβριδικό σεμινάριο πέντε εβδομάδων, που φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην επιχειρηματική ιδέα και τους πρώτους πραγματικούς πελάτες.

Το LeapX αποτελεί πρωτοβουλία του Leap2Peak από το Ταλίν της Εσθονίας και του Entrepreneurs for Global Change (EGC) από τη Νέα Υόρκη, συνδυάζοντας την ευρωπαϊκή τεχνολογική δυναμική με την αμερικανική εμπειρία στο επιχειρείν και τις επενδύσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρώιμου και ώριμου σταδίου ιδρυτές, οι οποίοι θέλουν να κινηθούν γρήγορα, να δοκιμάσουν την ιδέα τους στην αγορά και να αποκτήσουν απτά αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς επιταχυντές που διαρκούν μήνες, το LeapX συμπυκνώνει τη διαδικασία σε μόλις πέντε εβδομάδες. Οι τέσσερις πρώτες πραγματοποιούνται online και επικεντρώνονται στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την «επικύρωση της αγοράς», την ανάπτυξη MVP (ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος) και την στρατηγική εισόδου στην αγορά.

Το πρόγραμμα κορυφώνεται με ένα εντατικό, δια ζώσης sprint μίας εβδομάδας στα Κανάρια Νησιά, όπου οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες δουλεύουν εντατικά πάνω στο προϊόν τους, λαμβάνουν mentoring και παρουσιάζουν την πρόοδό τους σε επενδυτές. Η συμμετοχή είναι περιορισμένη σε 30 ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων ανά κύκλο, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο εξατομικευμένης καθοδήγησης. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πρόσβαση σε AI εργαλεία και credits αξίας άνω των 5.000 ευρώ, καθημερινό mentoring από στελέχη με εμπειρία σε εταιρείες όπως Google, Microsoft και Morgan Stanley, καθώς και πρόσβαση σε ιδιωτικό δίκτυο angel investors.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2026.