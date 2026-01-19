Farmanagers: Η τεχνολογία που γίνεται εργαλείο για τον σύγχρονο κτηνοτρόφο

Μια νέα σελίδα για την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή της χώρας, ανοίγει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο προχώρησε στη δημιουργία μιας καινοτόμου spinoff εταιρείας, της Saggel, φιλοδοξώντας να μεταφέρει την επιστημονική γνώση και την τεχνολογία από τα εργαστήρια απευθείας στα χέρια των παραγωγών. Κεντρικό προϊόν της εταιρείας αποτελεί η ψηφιακή πλατφόρμα «Farmanagers», ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης φάρμας.

Η πλατφόρμα επιτρέπει τον αδιάβλητο υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, την παρακολούθηση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και την υποστήριξη αποφάσεων, με βάση δεδομένα, που συλλέγονται αυτόματα από την αγροτική εκμετάλλευση. «Εμείς προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μία λύση προκειμένου να μπορέσει να αυτοματοποιηθεί όλη η παραγωγική διαδικασία μέσα σε μία εκμετάλλευση αιγοπροβάτων, με έναν τέτοιο τρόπο, που δεν θα υπάρχει απαίτηση για οποιαδήποτε τεχνική γνώση από την πλευρά των κτηνοτρόφων ή των εργαζομένων στις εκμεταλλεύσεις αυτές», εξηγεί για την ψηφιακή πλατφόρμα ο Δρ. Δημήτριος Φωτιάδης, διευθυντής της εταιρείας Saggel, και Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας.

Καθορισμός ανθρακικού αποτυπώματος

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πάντα θα γίνονται αυτοματοποιημένα. Ενσωματώνονται διάφορες παράμετροι μέσα σε μία φάρμα, από τις ζωοτροφές, την παραγωγή γάλακτος και διαχείρισης αποβλήτων, τη μέτρηση του βάρους των ζώων, την καταγραφή από κτηνιάτρους και τις όποιες φαρμακευτικές αγωγές παρέχονται, ενώ υπάρχει δυνατότητα καταγραφής της διατροφικής καθημερινότητας των ζώων. Όλα αυτά συγκεντρωμένα θα μπορούν στο τέλος της ημέρας να καθορίζουν και το ανθρακικό αποτύπωμα της εκάστοτε εκμετάλλευσης.

«Σε εκμεταλλεύσεις μεικτές, σε εκείνες δηλαδή, οι οποίες έχουν και χωράφια, τα οποία καλλιεργούνται, προκειμένου να παράγονται ζωοτροφές, υπολογίζονται και οι παράμετροι των χωραφιών. Δηλαδή, τι είδη καλλιεργούνται σε αυτά τα χωράφια, πώς είναι η κατανάλωση του πετρελαίου, του ρεύματος, όλα τα δεδομένα, τα οποία καθορίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα. Όλα είναι αλγοριθμικά αποτυπωμένα μέσα στην πλατφόρμα Farmanagers», επισημαίνει ο Δρ. Φωτιάδης.

Κτηνοτροφία ακριβείας

Στο επίκεντρο της τεχνολογικής δραστηριότητας βρίσκεται η τεχνολογία αισθητήρων και η κτηνοτροφία ακριβείας. Η Saggel αξιοποιεί την τεχνογνωσία του θεσμοθετημένου εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Ρομποτικής του Πανεπιστημίου, ενώ σημαντικό μέρος του εξοπλισμού κατασκευάζεται στην Καστοριά, ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Την ίδια στιγμή για τον παραγωγό τα οφέλη είναι πολλαπλά: καλύτερη οργάνωση της εκμετάλλευσης, βελτιστοποίηση της διατροφής και της φαρμακευτικής αγωγής, μείωση κόστους και δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα, που απαιτούν τεκμηριωμένα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Η τεχνολογία, όπως εξηγεί ο Δρ. Φωτιάδης, γίνεται πλέον εργαλείο βιωσιμότητας και όχι πολυτέλεια. «Από την αρχή θέλαμε να δούμε την καθημερινότητα μέσα από τα μάτια του κτηνοτρόφου: Τι τον δυσκολεύει, τι θα τον βοηθούσε πραγματικά και αν μια τεχνολογική λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα στη μονάδα του. Σήμερα, οι περισσότεροι παραγωγοί δεν έχουν σαφή εικόνα για βασικά στοιχεία της εκμετάλλευσής τους –κόστος ζωοτροφών, αποδόσεις, ποσότητες γάλακτος, παραγωγικότητα ζώων ή φυλών. Με την πλατφόρμα μας, όλα αυτά συγκεντρώνονται σε μια απλή εφαρμογή στο κινητό, ώστε ο κτηνοτρόφος μαζί με τον κτηνίατρο και τον ζωοτέχνη του να μπορεί να παίρνει τεκμηριωμένες αποφάσεις και να πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα», καταλήγει ο Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής.

Συνεργασίες με κτηνοτρόφους

Η Saggel συνεργάζεται ήδη με τη Φάρμα Μόσχου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς, όπου οι λύσεις της δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες. Η συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών στη διαδικασία ανάπτυξης θεωρείται κρίσιμη, καθώς εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής εκμετάλλευσης και όχι σε θεωρητικά μοντέλα.