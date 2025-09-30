Ο ΑΣ Επαρχίας Φαρσάλων «Ο ΕΝΙΠΕΑΣ» στο 2ο Thessaly AgriBusiness Forum 2025

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Επαρχίας Φαρσάλων «Ο ΕΝΙΠΕΑΣ» ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο 2ο Thessaly AgriBusiness Forum 2025, μια κορυφαία διοργάνωση για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή και πράσινη εποχή.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2025 στο Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, ενώ την τελευταία ημέρα οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού στο Μικρό Ευύδριο Φαρσάλων.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του Συνεταιρισμού:

«Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ”Ο ΕΝΙΠΕΑΣ” ανακοινώνει με ιδιαίτερη τιμή τη συμμετοχή του ,στο 2ο Thessaly AgriBusiness Forum 2025 με θέμα: «Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας στην ψηφιακή & πράσινη εποχή», που θα πραγματοποιηθεί 30/9-2/10/2025 στο Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Επιπλέον έχει την χαρά να φιλοξενήσει τους σύνεδρους κατά την τελευταία ημέρα των εργασιών του FORUM, στις εγκαταστάσεις του στο Μικρό Ευύδριο Φαρσάλων.

Το 2ο Thessaly AgriBusiness Forum αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες διαλόγου και συνεργασίας στον τομέα της αγροδιατροφής, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμμετοχή μας στο συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της εξωστρέφειας του συνεταιρισμού, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αλλά και της ενεργούς παρουσίας μας σε κρίσιμες συζητήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Η παρουσία του Προέδρου Νικολάου Γούσιου ως ομιλητής στο Forum (12.30-14.00

Συνεδρία-5: Καινοτομία, Συνέργειες, Νέες Τεχνολογίες στην πρωτογενή παραγωγή

Προϊόντα προστιθέμενης αξίας; Διασύνδεση παραγωγών-πανεπιστημίων-επιχειρήσεων; Τεχνητή νοημοσύνη-ψηφιακή τεχνολογία από την παραγωγή στην κατανάλωση; Το μέλλον της γεωργίας ακριβείας) δίνει την ευκαιρία: