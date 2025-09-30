Ημερίδα για τις εξελίξεις στον τομέα του ελαιόλαδου στις 4/10, από το Επιμελητήριο Αρκαδίας

Με στόχο την άμεση ενημέρωση των επαγγελματιών του ελαιοκομικού κλάδου για κρίσιμες αλλαγές και προσαρμογές στη λειτουργία των ελαιοτριβείων, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων (ΠΑΣΕΛ) και το Επιμελητήριο Αρκαδίας συνδιοργανώνουν σημαντική ενημερωτική ημερίδα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη. Είσοδος από 25ης Μαρτίου).



Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την υποστήριξη κορυφαίων φορέων του κλάδου, όπως η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) και η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς – ΦΙΛΑΙΟΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ