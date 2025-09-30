Βγήκαν τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη: Κλειστή η Μουδανίων – Σε ποιο σημείο

Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανίων στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη προχώρησαν πριν από λίγα λεπτά αγρότες με τα τρακτέρ τους.

Συγκεκριμένα αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης με 33 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στη Μουδανίων στο ύψος της Καρδίας, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνονται με εκτροπές σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Υπενθυμίζεται πως ολιγόωρος αποκλεισμός της Μουδανίων στο ίδιο σημείο είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα.

Βασικό αίτημα των αγροτών αποτελεί η αποσύρση του ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου), που η εφαρμογή του φέτος θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο για τους ίδιους το κόστος.

Παράλληλα διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων.

Πηγή:typosthes.gr