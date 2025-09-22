Ο ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου Δράµας γιορτάζει µία εικοσαετία επιτυχηµένης παρουσίας

Φέτος, ο ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου Δράµας κλείνει 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγροδιατροφή. Όλα ξεκίνησαν το 2005, όταν ο Γρηγόρης Αργυρίου από τον Άγιο Αθανάσιο Δράµας, µαζί µε λίγους συνοδοιπόρους, τους Γιώργο Γρηγοριάδη, Χρήστο Γκόντια, Τάσο Καπαντζάκη, και µε την τεχνική υποστήριξη του γεωπόνου Νικόλα Παπακωνσταντίνου, έκανε µια στρατηγική επιλογή, υλοποιώντας σε συνεταιριστική βάση τη µεγαλύτερη για τα δεδοµένα της εποχής καλλιεργητική επένδυση στη λεκάνη της Μεσογείου. Αξιοποιώντας την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, που κινητροδοτεί τα µεγάλα συνεργατικά-συνεταιριστικά σχήµατα, συνέστησε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Οργάνωση Παραγωγών (ΑΣΟΠ) Αγίου Αθανασίου Δράµας, µε 800 µέλη καλλιεργητές ροδιάς σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Παναγιώτης Αθανασιάδης, γενικός διευθυντής του ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου Δράμας, «µέχρι και το 2010, ο ΑΣΟΠ εγκατέστησε σε 8.500 στρέµµατα την καλλιέργεια της ροδιάς µε βάση τη διεθνή πιστοποίηση ολοκληρωµένης διαχείρισης (GlobalGab). Από αυτά, 1.000 στρέµµατα εντάχθηκαν στη βιολογική καλλιέργεια. Ταυτόχρονα, µέχρι το 2011 ολοκληρώθηκε η αναγνώριση από την ΕΕ της Οργάνωσης Παραγωγών Ροδιάς του ΑΣΟΠ και η επένδυση µηχανολογικών και κτηριακών υποδοµών στον Άγιο Αθανάσιο Δράµας. Το 2012, µε τις πρώτες καρποφορίες των δέντρων, ξεκίνησε η µεταποιητική δραστηριότητα του συνεταιρισµού, παράγοντας µε τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας τροφίµων ISO και IFS τον φρεσκοστυµµένο χυµό ροδιού ΑΣΟΠ».

Παράλληλα µε τη µεταποιητική δραστηριότητα, οργανώθηκε σε πανελλαδική βάση δίκτυο διανοµών και πωλήσεων. «Η καθετοποιηµένη συνεταιριστική µονάδα ροδιού έγινε πράξη», ανακαλεί ο κ. Αθανασιάδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αδιαπραγµάτευτες αρχές λειτουργίας και η στρατηγική φιλοσοφία του ΑΣΟΠ αποτυπώνονται στο τρίπτυχο:

Έλληνες καλλιεργητές/ελληνικό προϊόν.

Απόλυτα φυσικό προϊόν.

Υψηλής διατροφικής αξίας προϊόν.

Η επιλογή της ροδιάς δεν ήταν τυχαία. «Ανταποκρινόταν στην παγκόσµια τάση υγιεινής διατροφής και υγιεινού τρόπου ζωής. Το ρόδι, που ήταν ένα από τα έξι βασικά βότανα-φρούτα στον κήπο του Ιπποκράτη, κατέχει διαχρονικά και διαπολιτισµικά περίοπτη θέση στις προτιµήσεις των καταναλωτών», εξηγεί ο κ. Αθανασιάδης.

Σήµερα, 13 χρόνια µετά την πρώτη έξοδο του ΑΣΟΠ στην αγορά µε την εταιρική ταυτότητα ΑΣΟΠ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΔΙ και 20 χρόνια από την ίδρυσή του, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και είναι τοποθετηµένος στα ράφια 29 χωρών ανά τον κόσµο. «Η εξαγωγική στρατηγική του ΑΣΟΠ επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας», διευκρινίζει ο κ. Αθανασιάδης.

Τα 13 χρόνια παραγωγικής δραστηριότητας και εµπορικής παρουσίας του συνεταιρισµού, αν και µιλάµε για το ρόδι, δεν ήταν… «ρόδινα». «Η περίοδος αυτή συνέπεσε µε τη µνηµονιακή εποχή της χώρας, το κλειστό τραπεζικό σύστηµα, την υγειονοµική κρίση, την ενεργειακή κρίση και τις υπέρογκες ανατιµήσεις, µε αποκορύφωµα το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος. Με συνεχή βελτίωση των µηχανολογικών-κτηριακών υποδοµών, εκσυγχρονισµό των παραγωγικών γραµµών, αναβάθµιση-αναδιοργάνωση της οργανωτικής δοµής, επένδυση σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονο µάνατζµεντ, επιτεύχθηκε αύξηση της παραγωγικότητας, αντιµετωπίστηκαν οι δυσκολίες της συγκυρίας και, κυρίως, ισχυροποιήθηκε η θέση του ΑΣΟΠ στην εγχώρια και διεθνή αγορά του χυµού ροδιού», περιγράφει ο ίδιος.

Οι συνέργειες και συνεργασίες σε όλη την αλυσίδα χονδρικών και λιανικών πωλήσεων, µε δίκτυα διανοµών, εταιρείες logistics, εταιρείες τροφίµων και ποτών, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια και πιστοποιητικούς φορείς, διασφαλίζουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς και την υψηλή ποιότητα του χυµού ροδιού.

Η κατάσταση στις ροδιές φέτος

Σε δύο µε τρεις εβδοµάδες ξεκινά η συγκοµιδή των ροδιών. «Η φετινή χρονιά θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, όπως και στην Ελλάδα, υπάρχει τεράστια ακαρπία από 50% έως 80%. Το φαινόµενο για τη χώρα µας οφείλεται στις όψιµες παγωνιές στα τέλη Μαρτίου και τον Απρίλιο του 2025, στην κλιµατική αλλαγή, στη µη επαρκή θρέψη των δέντρων λόγω οικονοµικής αδυναµίας των αγροτών και αυξηµένου κόστους των καλλιεργητικών φροντίδων, των σκευασµάτων, των λιπασµάτων και της άρδευσης», συνοψίζει ο κ. Αθανασιάδης.

Η έλλειψη εργατικών χεριών, ο γερασµένος αγροτικός πληθυσµός σε συνδυασµό µε την απουσία της «επόµενης γενιάς» αγροτών, η µη χρήση ορθολογικών τρόπων καλλιέργειας (ευφυής γεωργία-γεωργία ακριβείας) λόγω έλλειψης πολιτικών εκπαίδευσης των αγροτών, η έλλειψη ρευστότητας και η ανυπαρξία πολιτικών χρηµατοπιστωτικής πίστης εκ µέρους του τραπεζικού συστήµατος συνθέτουν ένα γκρίζο τοπίο, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΑΣΟΠ. «Με λίγα λόγια, λείπει από τη χώρα µας ο εθνικός σχεδιασµός για τον πρωτογενή τοµέα και ειδικότερα για τη συγκρότηση του νέου παραγωγικού µοντέλου στην αγροδιατροφή», υπογραμμίζει.

Και προσθέτει: «Οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι µειωµένες επιδοτήσεις, οι καθυστερήσεις στις πληρωµές, η κακή λειτουργία του ΕΛΓΑ και η µη ένταξη της ακαρπίας των ροδιών στις αποζηµιώσεις αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα. Τα µόνα “όπλα” που διαθέτει ο συνεταιρισµός είναι η στήριξη της καλλιέργειας και των παραγωγών µε καλύτερους όρους πληρωµής και εξασφάλιση των καλλιεργητικών δαπανών».

Εν κατακλείδι, το προϊόν του συνεταιρισμού, είτε ως νωπό επιτραπέζιο ρόδι, είτε ως χυµός ροδιού, έχει τεράστια προοπτική. «Με τη συµβολή του ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου Δράµας, το ρόδι έχει γίνει εθνικό προϊόν. Πάνω από το 50% των πωλήσεων ροδιού είναι εξαγωγές και η τάση βαίνει αυξανόµενη. Απαιτείται, όµως, εθνική στρατηγική. Εµείς παράγουµε, µεταποιούµε, εξάγουµε. Η στρατηγική µας είναι ξεκάθαρη: Ή εξάγουµε ή βουλιάζουµε. Ωστόσο, λείπει η στήριξη από το κράτος-στρατηγείο», καταλήγει ο κ. Αθανασιάδης.