Αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού σε όλη την ΕΕ, εκτός από την Ελλάδα

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η μέση τιμή των γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 5,6 % σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η αύξηση των τιμών παραγωγού γεωργικών προϊόντων ήταν το συγκεκριμένο διάστημα κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από μία: Την Ελλάδα!



Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα στοιχεία για τους δείκτες τιμών των γεωργικών προϊόντων που δημοσίευσε η Eurostat.



Συγκρίνοντας τις τιμές παραγωγού για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, παρατηρήθηκαν απότομες αυξήσεις των τιμών βασικών γεωργικών προϊόντων, όπως τα αυγά (+27,8%), τα φρούτα (+21,1%) και το γάλα (+13,3 %). Αντίθετα, σημειώθηκαν απότομες μειώσεις για το ελαιόλαδο (-39,9%) και τις πατάτες (-29,1%).

Τιμές παραγωγού ανά χώρα

Οι τιμές των γεωργικών προϊόντων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν υψηλότερες από ό,τι κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Ελλάδα. Οι υψηλότεροι ρυθμοί μεταβολής καταγράφηκαν στη Λετονία (+21,8%), την Ιρλανδία (+21,1%) και το Λουξεμβούργο (+18,4%). Αντίθετα, στην Ελλάδα σημειώθηκε ελαφρά μείωση κατά 0,1% κατά την ίδια περίοδο.

Αυξήθηκε το κόστος παραγωγής

Η μέση τιμή των αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και δεν σχετίζονται με επενδύσεις — όπως η ενέργεια, τα λιπάσματα ή οι ζωοτροφές — αυξήθηκε ελαφρώς (0,4%) μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2024 και του δεύτερου τριμήνου του 2025.



Μεταξύ των εισροών που δεν σχετίζονται με επενδύσεις, οι πιο απότομες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους (+5,6%) και στις κτηνιατρικές δαπάνες (+3,3%). Αντίθετα, η πιο απότομη μείωση παρατηρήθηκε στην ενέργεια και τα λιπαντικά (-5,8%), όπου η τιμή του καυσίμου κίνησης μειώθηκε (-10,8%).



Όσον αφορά τους συντελεστές παραγωγής που δεν σχετίζονται με επενδύσεις, 17 χώρες της ΕΕ ανέφεραν αύξηση των τιμών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (+6,1%), την Ουγγαρία (+5,6%) και την Αυστρία (+2,9%).



Μεταξύ των χωρών με χαμηλότερες τιμές, οι απότομοι ρυθμοί μείωσης παρατηρήθηκαν στην Κύπρο, τη Βουλγαρία (και οι δύο -3,4%) και τη Ρουμανία (-3,1%).