«Αρτοποιεία σε κίνδυνο: 1.500 λουκέτα και ορατός ο αφανισμός της μικρής βιοτεχνίας»

Η ελληνική βιοτεχνία ψωμιού βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 1.500 αρτοποιεία να έχουν κλείσει σε όλη τη χώρα, αριθμός που υπερβαίνει ακόμη και τα λουκέτα της περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι αρτοποιοί κάνουν λόγο για ενεργειακό στραγγαλισμό, κόκκινα δάνεια και κυβερνητική αδράνεια, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τον αφανισμό ενός κλάδου που δεν αποτελεί απλώς επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά θεμέλιο της τοπικής οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της πολιτιστικής παράδοσης.

Βρείτε ΕΔΩ τη συνημμένη αναφορά στη Βουλή για τον κλάδο των Αρτοποιών με θέμα «Αρτοποιεία υπό εξαφάνιση _ ενεργειακός στραγγαλισμός μικρών βιοτεχνιών και κυβερνητική απουσία στρατηγικής»