ΑΠΣΙ – ΠΙΝΔΟΣ: Σταθερά στην κορυφή με άλμα κερδοφορίας και νέο επενδυτικό πλάνο 70 εκατ. ευρώ

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ» κατέγραψε μια ακόμη χρονιά-ορόσημο, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών του κατά 5% και εκτινάσσοντας τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά 178,5%.

Με σημαντική μείωση δανεισμού (-42,6%) και αύξηση εξαγωγών (+16,2%), ο Συνεταιρισμός επιβεβαιώνει τη δυναμική του στον κλάδο της ελληνικής πτηνοτροφίας, ενώ ανοίγει νέα σελίδα ανάπτυξης με φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 70 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2025-2030.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Συνεταιρισμού:

«Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων “Η ΠΙΝΔΟΣ” σημείωσε μια ακόμη εξαιρετική χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του αναπτυξιακή πορεία και την οικονομική του ισχύ, με κύριο γνώμονα την βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €374.467.247, σημειώνοντας αύξηση 5,04%. Παράλληλα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA, σημείωσαν εντυπωσιακή ανάπτυξη, ανερχόμενα σε €30.525.315 επαληθεύοντας τη σημαντική ικανότητα του Συνεταιρισμού να επιτυγχάνει με συνέπεια, λειτουργική αποδοτικότητα και συγκράτηση του κόστους. Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €19.976.961, παρουσιάζοντας αλματώδη ανάπτυξη της τάξης του 178,5%, επιβεβαιώνοντας τον αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό του Συνεταιρισμού.

Επιπρόσθετα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς ο δανεισμός μειώθηκε κατά 42,59%, διαμορφούμενος στα €31.000.000, όπου σε συνδυασμό με την συμπαγή κεφαλαιακή βάση ύψους €38.823.000, επιδεικνύει την βελτιωμένη ικανότητα του Συνεταιρισμού να προωθήσει επιπρόσθετες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Η οικονομική επιτυχία, συνοδεύτηκε από άνοδο της παραγωγικής δραστηριότητας, με αύξηση στην παραγωγή νεοσσών (+6,5%), ζωοτροφής (+5,5%), προϊόντων κοτόπουλου (+5,1) και εξαγωγών (+16,1%). Η θετική χρήση πλαισιώνεται και από μία ακόμη εξαιρετική χρονιά της θυγατρικής εταιρείας Αγροζωή ΑΒΕΕ, η οποία με αμετάβλητο κύκλο εργασιών παρουσίασε υπερδιπλάσιο EBITDA της τάξης των €2.263.000, διατηρώντας τον δανεισμό της σταθερά μηδενικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας των ενοποιημένων μεγεθών του Συνεταιρισμού.

Με οδηγό την βιώσιμη ανάπτυξη και την υπευθυνότητα, ο Συνεταιρισμός για την χρήση του 2024 απασχολούσε 1.500 εργαζόμενους, αυξημένους κατά 100 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με τον εν λόγω αριθμό σήμερα να έχει ανέλθει ήδη στους 1600. Τα χρήματα για αμοιβές προσωπικού σημείωσαν αύξηση πάνω από 5 εκατ. € και ανήλθαν στα €36.699.669, αναδεικνύοντας το ισχυρό κοινωνικό πρόσημο και αίσθημα ευθύνης που χαρακτηρίζει τον Συνεταιρισμό απέναντι στους εργαζόμενους του. Στο ίδιο μήκος κύματος, αύξηση παρουσίασαν και οι απολαβές των παραγωγών, με το εν λόγω εισόδημα να ανέρχεται σε €36.894.000 από €33.067.000 το 2023, σημειώνοντας αύξηση 11,6%. Παράλληλα, λόγω της ακρίβειας, η ΠΙΝΔΟΣ στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Οι νεοεισερχόμενοι εργάτες ξεκινούν με μισθό 900€, οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι με 1.000€, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι με καθαρές αποδοχές κάτω των 1.500€ λαμβάνουν επιπλέον 50€ κάθε μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε το εισόδημα, αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και στηρίζουμε στην πράξη το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της ΠΙΝΔΟΣ: το ανθρώπινο δυναμικό της.

Στο πλαίσιο των διαρκών προσπαθειών του Συνεταιρισμού για επέκταση και εκσυγχρονισμό, η ΠΙΝΔΟΣ επιδεικνύει μια εξαιρετικά δυναμική πορεία και για το 2025, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής που εστιάζει στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την αύξηση παραγωγής. Η αποφασιστικότητα αυτή αποτυπώνεται στα εντυπωσιακά αποτελέσματα των πωλήσεων, όπου η αύξηση στα έτοιμα ψημένα προϊόντα αγγίζει το 29,3% ενώ οι υπόλοιποι τομείς σημειώνουν ήδη ισχυρή μονοψήφια ανάπτυξη. Η τάση αυτή υπογραμμίζει την ικανότητα της ΠΙΝΔΟΣ να προσαρμόζεται στις σύγχρονες γαστρονομικές απαιτήσεις και να ικανοποιεί τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Στρατηγική προτεραιότητα για το έτος αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας, στοχεύοντας στην άνοδο των εξαγωγών κατά 20% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η σχετική επίδοση θα επιβεβαιώνει την επιτυχημένη διείσδυση του Συνεταιρισμού στις αγορές του εξωτερικού καθώς και στην διεθνή του πλέον αναγνώριση. Παράλληλα ο συνεταιρισμός στοχεύει σε 30% και 80% ανάπτυξη στους τομείς των έτοιμων ψημένων προϊόντων και των προϊόντων γύρου αντίστοιχα, τομείς που παρουσιάζουν υψηλή αναπτυξιακή δυναμική τα τελευταία χρόνια.

Η αναπτυξιακή πορεία του Συνεταιρισμού εδραιώνεται ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πενταετούς επενδυτικού πλάνου της περιόδου 2020-2024 προϋπολογισμού €45 εκατ. , το οποίο περιλάμβανε νευραλγικές επενδύσεις που στόχευαν στην μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και στη συγκράτηση του κόστους. Χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες όπως, η ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η επέκταση μονάδων παραγωγής και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξή μιας ακόμη πετυχημένης χρήσης και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, εξασφαλίζοντας αισθητά την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Συνεταιρισμού.

Κυκλική και βιώσιμη πτηνοτροφία

Η ΠΙΝΔΟΣ παράγει τα προϊόντα της στην περιοχή των Ιωαννίνων, όπου το καθαρό νερό περιοχής συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα του κοτόπουλου. Οι πτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται κοντά σε προστατευόμενες περιοχές και εφαρμόζουν πρακτικές για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, όπως τη μετατροπή της κοπριάς σε λίπασμα, τη χρήση ανακυκλωμένου νερού και την ψύξη των προϊόντων με αέρα αντί νερού. Η υποστήριξη της πρωτοβουλίας KYKLOS 4.0 και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα έχουν οδηγήσει σε ένα βραβευμένο μοντέλο κυκλικής πτηνοτροφίας, μειώνοντας τη χρήση πλαστικού κατά 90% με την αντικατάσταση των πλαστικών τελάρων από χάρτινες εναλλακτικές. Αυτό αναδεικνύει τη δέσμευση της ΠΙΝΔΟΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η ΠΙΝΔΟΣ για την περίοδο 2025-2030 δρομολογεί ένα φιλόδοξο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 70.000.000€, με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη και την καινοτομία. Μεταξύ άλλων το πλάνο περιλαμβάνει νέο εκκολαπτήριο, επέκταση της μονάδας έτοιμων ψημένων προϊόντων, ενίσχυση των μεταφορικών μέσων, επέκταση των γραμμών ζωοτροφών και πτηνοσφαγείου και την ψηφιοποίηση. Παράλληλα, προγραμματίζεται η δημιουργία νέων πτηνοτροφικών μονάδων, εγκαταστάσεις net metering και μπαταρίες αποθήκευσης, καθώς και μονάδα βιοαερίου ισχύος 2MW για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Με αυτές τις επενδύσεις, η ΠΙΝΔΟΣ εδραιώνει τη θέση της στον κλάδο, συνδυάζοντας βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και περιβαλλοντική ευθύνη.

Με σταθερό προσανατολισμό ένα βιώσιμο και υπεύθυνο μέλλον, η ΠΙΝΔΟΣ συνεχίζει να θέτει τον πήχη ψηλά, επενδύοντας διαρκώς στην ποιότητα, την καινοτομία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Το 2024 υπήρξε μια χρονιά-ορόσημο, καθώς η δυναμική οικονομική πορεία της εταιρείας επιβεβαιώθηκε μέσα από την αξιοσημείωτη αύξηση του κύκλου εργασιών, τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και τη μεγάλη μείωση του δανεισμού. Πέραν όμως από τους αριθμούς, η επίδοση αυτή αντανακλά στη βαθιά δέσμευση της ΠΙΝΔΟΣ για μια πτηνοτροφία που σέβεται τον άνθρωπο, τη φύση και τις αξίες της υπευθυνότητας και της αειφορίας.

Πάνω απ’ όλα, η ΠΙΝΔΟΣ παραμένει πιστή στις αξίες που την καθιέρωσαν, επενδύοντας διαρκώς στη βελτίωση των παραγωγικών της μονάδων και στις πρακτικές που προστατεύουν τον υδροφόρο ορίζοντα και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με το νέο επενδυτικό πλάνο 2025-2030, η ΠΙΝΔΟΣ αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνυπάρχει με την υπευθυνότητα, διαμορφώνοντας ένα μέλλον βασισμένο στην αειφορία, τη συνεργασία και την ακεραιότητα, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα και δημιουργώντας αξίες για την τοπική κοινωνία αλλά και τα μέλη – παραγωγούς της».