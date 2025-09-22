Ο δάκος απειλεί τη νέα ελαιοκομική περίοδο

Με την έναρξη της συλλογής της πράσινης ελιάς, ο δάκος έχει κάνει έντονα αισθητή την παρουσία του, εγείροντας νέες ανησυχίες για την έκβαση της ελαιοκομικής περιόδου. Το έντομο «επιλέγει» ποικιλίες, στάδια ωρίμανσης και μεγέθη καρπών, αφήνοντας πίσω του ζημιές που προβληματίζουν τους παραγωγούς.

Παρά τις παρεμβάσεις με δολωματικούς ψεκασμούς, τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά, με συνέπεια πολλοί αγρότες να στραφούν σε ίδιες παρεμβάσεις για την προστασία των καλλιεργειών τους, αυξάνοντας όμως το κόστος παραγωγής.

Οι σημαντικές απώλειες στην Κρήτη ξύπνησαν αναμνήσεις από το 2018

Από το Καστέλλι Κισσάμου, ο Κρητικός ελαιοπαραγωγός Δημήτρης Σχοινοπλοκάκης τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει ενισχύσει την παρουσία του δάκου. «Το 2018 ζήσαμε μεγάλες καταστροφές στους καρπούς και φέτος βλέπουμε ανησυχητικά σημάδια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, τα συνεργεία των εργολάβων που αναλαμβάνουν τους δολωματικούς ψεκασμούς δεν έχουν εμπειρία με την ελαιοκαλλιέργεια, με επακόλουθο η αποτελεσματικότητα να είναι χαμηλή. «Δυστυχώς, οι παραγωγοί μένουμε ξανά μόνοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», λέει, συμπληρώνοντας ότι η συλλογή για αγουρέλαιο ξεκινά εντός της εβδομάδας και θα αποκαλύψει το μέγεθος της ζημιάς.

Χαμηλά επίπεδα δακοπροσβολής στην Αχαΐα λόγω ξηρασίας

Διαφορετική εικόνα δίνει ο Γιώργος Παρασκευόπουλος από τη Χαλανδρίτσα Αχαΐας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μειωμένες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε περιορισμένη παρουσία του δάκου. «Τα ποσοστά είναι χαμηλά, κυρίως λόγω της μικροκαρπίας. Ο καρπός έχει λιγότερη σάρκα και αυτό δεν ευνοεί την ανάπτυξη του εντόμου», εξηγεί. Ωστόσο, ο ίδιος σημειώνει ότι σε περιοχές με αυξημένη υγρασία η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς η δραστηριότητα του δάκου φαίνεται εντονότερη.

Διαφορετικά δεδομένα ανά ποικιλία στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία, η κατάσταση διαφοροποιείται ανάλογα με την ποικιλία. Ο Περικλής Παπασάικας, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καινούργιου Τριχωνίδας, αναφέρεται σε υψηλά ποσοστά προσβολής στην πράσινη ελιά ποικιλίας Άμφισσας. «Οι δολωματικοί ψεκασμοί δεν απέδωσαν και οι παραγωγοί αναγκάζονται να επέμβουν μόνοι τους για να προστατεύσουν τις καλλιέργειες», σημειώνει.

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει ο Γιώργος Μιμής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Stamna Olives. Όπως αναφέρει, στην ποικιλία Καλαμών οι πληθυσμοί του δάκου παραμένουν χαμηλοί. Παράλληλα, τονίζει ότι, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, τα δέντρα έχουν λιγότερους καρπούς, όμως αυτοί αναμένεται να είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος, κάτι που μπορεί να αντισταθμίσει σε έναν βαθμό την απώλεια.

Προβληματισμός για το μέλλον

Η εικόνα που προκύπτει από διαφορετικές περιοχές της χώρας δείχνει πως το πρόβλημα του δάκου παραμένει και επιβαρύνεται από τις κλιματικές μεταβολές. Οι παραγωγοί, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο αισιόδοξοι, δηλώνουν πως αναγκάζονται να επωμιστούν οι ίδιοι το βάρος της προστασίας, με άμεση επίπτωση στο κόστος και στην ποιότητα του ελαιολάδου.