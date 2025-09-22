Ο δάκος απειλεί τη νέα ελαιοκομική περίοδο
Με την έναρξη της συλλογής της πράσινης ελιάς, ο δάκος έχει κάνει έντονα αισθητή την παρουσία του, εγείροντας νέες ανησυχίες για την έκβαση της ελαιοκομικής περιόδου. Το έντομο «επιλέγει» ποικιλίες, στάδια ωρίμανσης και μεγέθη καρπών, αφήνοντας πίσω του ζημιές που προβληματίζουν τους παραγωγούς.
Παρά τις παρεμβάσεις με δολωματικούς ψεκασμούς, τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά, με συνέπεια πολλοί αγρότες να στραφούν σε ίδιες παρεμβάσεις για την προστασία των καλλιεργειών τους, αυξάνοντας όμως το κόστος παραγωγής.
Οι σημαντικές απώλειες στην Κρήτη ξύπνησαν αναμνήσεις από το 2018
Από το Καστέλλι Κισσάμου, ο Κρητικός ελαιοπαραγωγός Δημήτρης Σχοινοπλοκάκης τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει ενισχύσει την παρουσία του δάκου. «Το 2018 ζήσαμε μεγάλες καταστροφές στους καρπούς και φέτος βλέπουμε ανησυχητικά σημάδια», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Όπως σημειώνει, τα συνεργεία των εργολάβων που αναλαμβάνουν τους δολωματικούς ψεκασμούς δεν έχουν εμπειρία με την ελαιοκαλλιέργεια, με επακόλουθο η αποτελεσματικότητα να είναι χαμηλή. «Δυστυχώς, οι παραγωγοί μένουμε ξανά μόνοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», λέει, συμπληρώνοντας ότι η συλλογή για αγουρέλαιο ξεκινά εντός της εβδομάδας και θα αποκαλύψει το μέγεθος της ζημιάς.
Χαμηλά επίπεδα δακοπροσβολής στην Αχαΐα λόγω ξηρασίας
Διαφορετική εικόνα δίνει ο Γιώργος Παρασκευόπουλος από τη Χαλανδρίτσα Αχαΐας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μειωμένες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε περιορισμένη παρουσία του δάκου. «Τα ποσοστά είναι χαμηλά, κυρίως λόγω της μικροκαρπίας. Ο καρπός έχει λιγότερη σάρκα και αυτό δεν ευνοεί την ανάπτυξη του εντόμου», εξηγεί. Ωστόσο, ο ίδιος σημειώνει ότι σε περιοχές με αυξημένη υγρασία η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς η δραστηριότητα του δάκου φαίνεται εντονότερη.
Διαφορετικά δεδομένα ανά ποικιλία στην Αιτωλοακαρνανία
Στην Αιτωλοακαρνανία, η κατάσταση διαφοροποιείται ανάλογα με την ποικιλία. Ο Περικλής Παπασάικας, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καινούργιου Τριχωνίδας, αναφέρεται σε υψηλά ποσοστά προσβολής στην πράσινη ελιά ποικιλίας Άμφισσας. «Οι δολωματικοί ψεκασμοί δεν απέδωσαν και οι παραγωγοί αναγκάζονται να επέμβουν μόνοι τους για να προστατεύσουν τις καλλιέργειες», σημειώνει.
Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει ο Γιώργος Μιμής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Stamna Olives. Όπως αναφέρει, στην ποικιλία Καλαμών οι πληθυσμοί του δάκου παραμένουν χαμηλοί. Παράλληλα, τονίζει ότι, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, τα δέντρα έχουν λιγότερους καρπούς, όμως αυτοί αναμένεται να είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος, κάτι που μπορεί να αντισταθμίσει σε έναν βαθμό την απώλεια.
Προβληματισμός για το μέλλον
Η εικόνα που προκύπτει από διαφορετικές περιοχές της χώρας δείχνει πως το πρόβλημα του δάκου παραμένει και επιβαρύνεται από τις κλιματικές μεταβολές. Οι παραγωγοί, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο αισιόδοξοι, δηλώνουν πως αναγκάζονται να επωμιστούν οι ίδιοι το βάρος της προστασίας, με άμεση επίπτωση στο κόστος και στην ποιότητα του ελαιολάδου.
Η γνώμη του ειδικού: Χρειάζεται άμεση λήψη μέτρων από τους ελαιοπαραγωγούς
Με τον ερχομό του φθινοπώρου ξεκινά η κύρια περίοδος δραστηριοποίησης του δάκου στους ελαιώνες. Αυτή την εποχή, σε πολλές περιοχές, οι συλλήψεις κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα με σημαντικά ποσοστά προσβολής καρπών. Οι παραγωγοί θα πρέπει να λάβουν άμεσα –εάν δεν το έχουν κάνει ήδη– όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης των πληθυσμών του δάκου, καθώς ακόμη και μόνο νύγματα είναι ικανά να μηδενίσουν την εμπορική αξία σε μεγαλόκαρπες ποικιλίες, ενώ σε ελαιοποιήσιμες η πρώιμη αύξηση των πληθυσμών του δάκου θα οδηγήσει σε εκτεταμένες προσβολές αργότερα μέχρι τη συγκομιδή. Για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να γίνεται καταγραφή των ενηλίκων του δάκου σε παγίδες, ειδικά σε περιοχές που ευνοούν την αύξηση των πληθυσμών του, όπως σε περιοχές με δροσερό κλίμα και υψηλή υγρασία το βράδυ, αρδευόμενους ελαιώνες και σε ελαιώνες με μεγαλόκαρπες ποικιλίες ή με μικρό ποσοστό καρποφορίας. Η παρακολούθηση των συλλήψεων στις παγίδες θα πρέπει να συνοδεύεται από δειγματοληψίες καρπών για παρακολούθηση της προσβολής τους από τον δάκο. Όταν χρειάζεται, θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης χωρίς καθυστέρηση, αλλά σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται η αποτελεσματικότητά τους με συνέχιση των καταγραφών του δάκου.
του Διονύσιου Περδίκη, καθηγητή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)