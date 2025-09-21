Ποινές 25% έως 15 Οκτώβρη και 60% κατόπιν, για τις καθυστερήσεις πληρωμών, με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού

Αντιμέτωπη με μια δραματική οικονομική κατάσταση στον αγροτικό τομέα βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς οι καθυστερημένες πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων απειλούν να φορτώσουν με τεράστιες ποινές τον κρατικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «ΥΧ» (σ.σ. σε συνέχεια του ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας), οι ποινές αυτές φτάνουν το 25% για πληρωμές έως τις 15 Οκτωβρίου και εκτοξεύονται στο 60% για καθυστερήσεις μετά από αυτή την ημερομηνία, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και την οικονομική στήριξη των αγροτών. Το πρόβλημα αφορά μεγάλα ποσά που εκκρεμούν από παλιές και νέες ενισχύσεις:

Παλιά Βιολογικά: 60 εκατ. ευρώ

Σπάνιες φυλές, Κομφούζιο και Απονιτροποίηση: 43 εκατ. ευρώ

Άμεσες ενισχύσεις: 84 εκατ. ευρώ

Νέα Βιολογικά φυτικής κατεύθυνσης: 130 εκατ. ευρώ

Νέα Βιολογικά ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας: Άνω των 100 εκατ. ευρώ

Συνολικά, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κινδυνεύουν να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό λόγω των ποινών καθυστέρησης, ενώ οι αγρότες παραμένουν χωρίς την απαραίτητη οικονομική στήριξη.

Αναπάντητο το ερώτημα για τα νέα Βιολογικά

Και ενώ τα σύννεφα πυκνώνουν πάνω από τη Δομοκού 5, μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στους παραγωγούς δημοσίευμα του ypaithros.gr σχετικά με την πιθανότητα ακύρωσης του προγράμματος των νέων Βιολογικών και επαναπροκήρυξη της δράσης, κάτι που το ΥΠΑΑΤ δεν έχει διαψεύσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ για το πρόγραμμα του 2025 (σ.σ. οι πιστώσεις του οποίου έχουν ήδη καθυστερήσει σημαντικά), υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο πλήρους κατάρρευσής του.

Το πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται σε λάθος σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ και το υπουργείο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αναζητά λύση, κάτι το οποίο ωστόσο δεν φαίνεται να είναι εφικτό. Η αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει –τουλάχιστον προς το παρόν– στις πληρωμές των δικαιούχων βυθίζει τους παραγωγούς σε αγωνία, ενώ το ενδεχόμενο νέας προκήρυξης φαντάζει πλέον ορατό.

Χιλιάδες βιοκαλλιεργητές βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας, βλέποντας τον κόπο και τις επενδύσεις τους να απειλούνται.