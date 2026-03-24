Ο διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου ATHENA επιστρέφει φέτος στην Αθήνα, από 2 έως 4 Μαΐου

Ο διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου «Athena International Olive Oil Competition» (ATHENA IOOC) θα διεξαχθεί φέτος στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, στις 2, 3 και 4 Μαΐου.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί την 11η για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα να αλλάζει κάθε χρόνο τον τόπο διεξαγωγής του. Ξεκίνησε το 2016 από την Αθήνα και στη συνέχεια «ταξίδεψε» σε διάφορες εμβληματικές ελαιοπαραγωγικές πόλεις και περιοχές της χώρας, όπως η Πύλος, οι Δελφοί, η Λέσβος, η Σπάρτη, η Σητεία και τα Χανιά, και επιστρέφει φέτος στην πρωτεύουσα για τα ενδέκατα «γενέθλιά» του.

Ο ATHENA IOOC είναι πλέον ένας θεσμός και σημείο αναφοράς διεθνώς. Με περισσότερες από 600 συμμετοχές απ’ όλον τον κόσμο και 30μελή διεθνή κριτική επιτροπή στελεχωμένη από κορυφαίους δοκιμαστές, λειτουργεί ως καταλύτης για την εξωστρέφεια του ελληνικού ελαιολάδου ενώ παράλληλα παραμένει προσηλωμένος στην ενίσχυση των Ελλήνων παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη αναδειχθεί χάρη στα βραβεία του, σπάνιες ελληνικές ποικιλίες ελιάς όπως η Ολυμπία, η Τσαμπιδοελιά, η Τσουνάτη, η Πετρολιά και η Λευκολιά Σερρών, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του εγχώριου ελαιοκομικού χάρτη. Η δε φιλοξενία του διαγωνισμού σε κομβικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές έχει ενισχύσει την προβολή τόσο των ίδιων όσο και των προϊόντων τους.

Η διεθνής παρουσία στον διαγωνισμό είναι και φέτος εντυπωσιακή, με τις συμμετοχές να προέρχονται από 23 διαφορετικές χώρες. Πέρα από τις παραδοσιακά ελαιοπαραγωγικές της λεκάνης της Μεσογείου, σημειώνονται νέες και αναπάντεχες συμμετοχές από χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, το Αζερμπαϊτζάν και το Πακιστάν, δείγμα, αν μη τι άλλο, της παγκόσμιας εμβέλειας και εξάπλωσης του πολιτισμού του ελαιολάδου.

Η συμμετοχή στον ATHENA IOOC προσφέρει οφέλη σε πολλά επίπεδα. Οι Έλληνες παραγωγοί μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην υψηλή γαστρονομία μέσω διακεκριμένων σεφ (guest tasters), ενώ κάθε βραβευμένος συμμετέχων λαμβάνει το οργανοληπτικό προφίλ του ελαιολάδου του σε μορφή ιστογράμματος, μαζί με μετάλλιο, δίπλωμα ειδικής εκτύπωσης και σχετική μεταλλική πλακέτα. Ακόμη και για τα μη βραβευμένα δείγματα προβλέπεται η αποστολή ειδικών και εμπιστευτικών σχολίων από την επιτροπή, παρέχοντας στους παραγωγούς έναν πολύτιμο οδηγό για τη μελλοντική βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών στον ATHENA IOOC είναι η 2α Απριλίου 2026, στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, www.athenaoliveoil.gr.