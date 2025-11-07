Ο Γ. Ανδριανός επισκέφθηκε τη Δράμα – «Βροχή» τα ερωτήματα για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννης Ανδριανός, πραγματοποίησε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, επίσκεψη εργασίας στη Δράμα. Η επίσκεψη εντάχθηκε στο πλαίσιο κυβερνητικού κλιμακίου, το οποίο συντονίστηκε από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Θανάση Κοντογεώργη.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, καθώς και Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο κ. Ανδριανός και τα μέλη του κλιμακίου έλαβαν μέρος στην Ανοιχτή Διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, παρουσιάστηκαν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή δρομολόγησης, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού και τους τοπικούς φορείς. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προτεραιότητες στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της άρδευσης, του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας. Ο κ. Ανδριανός ενημέρωσε τους τοπικούς παράγοντες για τα ζητήματα που αφορούν ειδικότερα την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Υφυπουργός είχε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς εκπροσώπους, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, κ. Μιχάλης Μουρβετίδης, ο Δήμαρχος Παρανεστίου, κ. Αναστάσιος Καγιάογλου, και άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Επίσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους αγροτών της περιοχής. Τους ενημέρωσε αναλυτικά και απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την εν κινήσει μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας τη θεσμική θωράκιση του συστήματος πληρωμών για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικότητας, καθώς και τη στήριξη των έντιμων παραγωγών. Διευκρίνισε ότι οι τυχόν καθυστερήσεις οφείλονται στους απαραίτητους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Θέμα συζήτησης αποτέλεσε και η στρατηγική αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η προσέγγιση είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, με στόχο τη διασφάλιση του μέλλοντος της κτηνοτροφίας στη χώρα και την προστασία εμβληματικών προϊόντων όπως η φέτα.

Το απόγευμα ο κ. Ανδριανός μαζί με τον κ. Κοντογεώργη, τον κ. Κυριαζίδη και τον Δήμαρχο Παρανεστίου κ. Καγιάογλου, επισκέφθηκαν την τοπική κοινότητα Αδριανής όπου συναντήθηκαν και συνομίλησαν με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.