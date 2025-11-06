Πελοπόννησος: Τρεις σταθμοί για την απολύμανση και τον έλεγχο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για θέματα σχετικά με την οικονομική δράση, τη δημόσια υγεία και την κτηνοτροφική παραγωγή.

Η Επιτροπή, αποφάσισε την επιλογή αναδόχου για τη δημιουργία τριών σταθμών απολύμανσης και ελέγχου για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, στις εισόδους της Περιφέρειας, σε Μεσσηνία και Αρκαδία, με στόχο την προστασία της ζωικής παραγωγής και τη θωράκιση του πρωτογενούς τομέα.

Η Επιτροπή, επίσης, ενέκρινε τη χορήγηση 65 νέων αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθρου εμπορίου, καθώς και 17 νέων θέσεων δραστηριότητας, σε υφιστάμενους παραγωγούς, στις λαϊκές αγορές των δήμου Λουτρακίου, Ξυλοκάστρου, Σικυωνίων και Νεμέας. Ακόμα, η Επιτροπή, ενέκρινε τη χορήγηση 74 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου και 49 θέσεων δραστηριοποίησης, σε υφιστάμενους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές δήμων Μεσσηνίας. Εγκρίθηκε, επίσης και η προμήθεια εξοπλισμού, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ για την ενίσχυση των δομών υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Επιτροπή, αποδέχθηκε χρηματοδότηση, ύψους 2,8 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων.

Πηγή: ertnews.gr