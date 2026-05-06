Ο Γ. Ανδριανός στην Πέλλα για παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός συμμετείχε στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 την Πέλλα, υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, για την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη με θέμα: «Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ για την Πέλλα», που πραγματοποιήθηκε στο Παρθεναγωγείο Έδεσσας.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ακόμη ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, η Γενική Γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, Κατερίνα Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος, η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη, ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων, Χαράλαμπος Μυγδάλης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Ιορδάνης Τζαμτζής, οι Δήμαρχοι Γιαννιτσών, Στάθης Φουντουκίδης, Σκύδρας, Κατερίνα Ιγνατιάδου, Έδεσσας, Γιάννης Τσεπκεντζής, Αλμωπίας, Νίκος Παρούτογλου, καθώς και οι Βουλευτές Πέλλας, Λάκης Βασιλειάδης, Διονύσης Σταμενίτης και Γιώργος Καρασμάνης.

Στην παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Πέλλας, ο κ. Ανδριανός ανέδειξε τις βασικές δράσεις, τα έργα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της Πέλλας ως μιας από τις πιο παραγωγικές και δυναμικές περιφερειακές ενότητες της χώρας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη φυτική παραγωγή, τη μεταποίηση, τις εξαγωγές, την κτηνοτροφία, την αμπελουργία και τα συλλογικά σχήματα παραγωγών.

Όπως επισημάνθηκε, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014–2020 εντάχθηκαν στην Πέλλα συνολικά 39.680 δικαιούχοι έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 325,58 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταβολές έως τη λήξη του προγράμματος ανήλθαν περίπου σε 220,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτούνται πάνω από 20 επενδύσεις, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν καταρτιστεί 619 νέοι αγρότες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, μέσω του οποίου έχουν δοθεί περίπου 301,3 εκατ. ευρώ στην Πέλλα την πενταετία 2020–2025.

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε ειδικά στο εμβληματικό έργο της κατασκευής του φράγματος Αλμωπαίου στην Καλή Πέλλας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 75 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά τη δημιουργία ταμιευτήρα για την άρδευση μεγάλης γεωργικής έκτασης και έχει ήδη διασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω της μεταφοράς του στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023–2027. Τόνισε ότι τα έργα διαχείρισης υδάτων και άρδευσης αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων κλιματικών πιέσεων.

Στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου παρουσιάστηκαν ακόμη προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αγροτική οδοποιία καθώς και προτεινόμενα από την Περιφέρεια εγγειοβελτιωτικά έργα για έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων, συνολικού προϋπολογισμού 48,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αξιολογηθούν.

Επίσης, μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν οι δράσεις για τον αμπελοοινικό τομέα, τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων, οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής, καθώς και οι ενισχύσεις για τα βιολογικά προϊόντα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η συμμετοχή της Πέλλας στις οριοθετημένες ζώνες παραγωγής σημαντικών προϊόντων ΠΟΠ που συνδέουν την τοπική παραγωγή με την ποιότητα, την πιστοποίηση και την προστιθέμενη αξία.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία των Οργανώσεων Παραγωγών και των συλλογικών σχημάτων της Πέλλας, ιδίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών, καθώς και στα έργα LEADER και στις δράσεις μεταποίησης, που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα, τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την τυποποίηση και την εμπορία, και την εξωστρέφεια των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής.

Τέλος, στην Πέλλα υλοποιούνται δράσεις κατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και παρεμβάσεις για την κτηνοτροφία, μεταξύ των οποίων για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων και τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων. Στην Πέλλα έχουν ενταχθεί 23 δικαιούχοι στη σχετική παρέμβαση για τις αυτόχθονες φυλές, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης 3.253.120,50 ευρώ για την πενταετία.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την Πέλλα αποτυπώνει μια συνεκτική και πολυεπίπεδη στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, που συνδυάζει υποδομές, χρηματοδοτήσεις, ενισχύσεις, κατάρτιση, συλλογική οργάνωση και στήριξη της μεταποίησης. Όπως σημείωσε, στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι τα διαθέσιμα εργαλεία να μετατρέπονται σε πραγματικό αποτέλεσμα για τον παραγωγό, την τοπική οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής της περιφέρειας.