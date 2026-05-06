Συνάντηση του ΥφΑΑΤ, Αθ. Καββαδά με κτηνοτρόφους Λευκάδας

Συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων της Λευκάδας πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, με αντικείμενο τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στον κλάδο μετά την εφαρμογή των μέτρων εγκλεισμού των ζώων, κατόπιν επιβεβαίωσης κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Ιθάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων παρουσίασαν αναλυτικά τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει τα περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία των εκμεταλλεύσεών τους. Όπως τόνισαν, ο υποχρεωτικός εγκλεισμός των ζώων και η απαγόρευση της βόσκησης έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, καθώς οι παραγωγοί καλούνται να καλύψουν πλήρως τις διατροφικές ανάγκες των ζώων τους εντός των σταυλικών εγκαταστάσεων. Η εξέλιξη αυτή, όπως επεσήμαναν, επιβαρύνει σημαντικά το ήδη αυξημένο λειτουργικό κόστος, ιδίως σε μια περίοδο όπου οι τιμές των πρώτων υλών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν την ένταξή τους σε καθεστώς αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Όπως υπογράμμισαν, η άμεση στήριξη του κλάδου αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός αναγνώρισε τη σοβαρότητα των ζητημάτων που τέθηκαν, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εξετάζει κάθε διαθέσιμη δυνατότητα στήριξης των παραγωγών, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και των ισχυόντων ευρωπαϊκών κανονισμών.

Παράλληλα, τόνισε ότι προτεραιότητα παραμένει η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου, επισημαίνοντας ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο κ. Καββαδάς κάλεσε τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, όπως η συστηματική απολύμανση των εγκαταστάσεων, ο περιορισμός επισκέψεων στις μονάδες, η χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού και η πλήρης συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, καθώς και της πιστής εφαρμογής όλων των οδηγιών που εκδίδονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδος, ώστε να υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης και να προωθούνται άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

«Κατανοούμε πλήρως τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κόσμος της Λευκάδας, ιδιαίτερα λόγω του αυξημένου κόστους που συνεπάγεται ο εγκλεισμός των ζώων, και για τον λόγο αυτό εξετάζουμε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα στήριξης.

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς. Είναι ευθύνη όλων μας – της Πολιτείας, των αρμόδιων αρχών και των ίδιων των παραγωγών – να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα εφαρμόζονται με συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε να επιστρέψουμε το ταχύτερο δυνατό σε συνθήκες ομαλότητας.

Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να παρεμβαίνουμε όπου απαιτείται, με στόχο τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, τη διασφάλιση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και την προστασία της τοπικής οικονομίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.