Προθεσμία μέχρι τις 15 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων, θεσπίζοντας ένα πιο σαφές και αυστηρό πλαίσιο υποχρεώσεων για τους πολίτες, με στόχο τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με την απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όλοι οι υπόχρεοι, ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές, οφείλουν να προχωρούν σε καθαρισμό των οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο ακίνητα εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμών όσο και εκτάσεις που βρίσκονται σε απόσταση έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία. Επιπλέον, δεν αρκεί μόνο ο αρχικός καθαρισμός, καθώς απαιτείται συνεχής συντήρηση των χώρων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, όπως ορίζεται από την ΚΥΑ, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν έως τις 15 Ιουνίου υπεύθυνη δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου https://akatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ, δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν την απομάκρυνση ξηρής βλάστησης, το κλάδεμα δέντρων, την αραίωση θάμνων, τη συλλογή και απομάκρυνση φυτικών υπολειμμάτων και απορριμμάτων, καθώς και τη διατήρηση χαμηλού επιπέδου καύσιμης ύλης. Παράλληλα, εισάγονται πρόνοιες για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των δήμων.

Έλεγχοι από τους δήμους

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και κυρώσεων. Οι δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρώο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, ενώ η Πυροσβεστική παρεμβαίνει κυρίως κατόπιν καταγγελιών. Όπως ορίζεται από την ΚΥΑ, οι δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρώο για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις ως εξής:

• Για μη υποβολή δήλωσης προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης και 100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση.

• Για μη καθαρισμό, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ. Επιπλέον, οι δήμοι μπορούν να προχωρούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη.

Σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, με τουλάχιστον έξι μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, μέσω της οποίας το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί έως και 50%, εφόσον ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

Παράλληλα η νέα ΚΥΑ επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο προηγούμενο καθεστώς, όπως η ένταξη των νομέων στην υποχρέωση δήλωσης, η ενοποίηση της προθεσμίας καθαρισμού και δήλωσης, η μείωση των προστίμων για μη δήλωση και η αύξηση των προστίμων για μη καθαρισμό. Τέλος, προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εκτάσεων, όπως για τις γεωργικές καλλιέργειες και τις βοσκήσιμες γαίες.