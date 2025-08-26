Ο Ιωάννης Καββαδάς θα είναι ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιάννης Καββαδάς, γενικός διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και υψηλόβαθμο στέλεχος της υπηρεσίας, αναλαμβάνει τη θέση του επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η προσωρινή άσκηση των καθηκόντων Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ενώ παράλληλα τίθεται προσωρινά σε ισχύ απαγόρευση μετατάξεων και αποσπάσεων υπαλλήλων του Οργανισμού.