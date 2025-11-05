Ο Κώστας Δουρούμης εξελέγη πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μεσσήνης

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα οι αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. του Α.Σ Μεσσήνης τόσο για την ανάδειξη διοικητικού συμβούλιου του συλλόγου, όσο και αντιπροσώπων στην νεοσύστατη Ομοσπονδία Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας.

Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από:

Δουρούμης Κώστας Πρόεδρος Θεοδωρακόπουλος Χρήστος Αντιπρόεδρος Α΄ Διονυσόπουλος Δημήτρης Αντιπρόεδρος Β΄ Νικολόπουλος Σπύρος Γραμματέας Γκάργκουλα Σταυρούλα Αναπληρωτής Γραμματέας Σουρίλας Χρήστος Ταμίας Ρούτσης Δημήτρης Αναπληρωτής Ταμίας Μπίρης Δημήτρης μέλος Πανόπουλος Ηλίας μέλος Σουρίλας Γιάννης μέλος Τσοπανάκης Αριστοτέλης μέλος

Αναπληρωματικοί:

Ζέρβας Θοδωρής Αλεξόπουλος Χρήστος Κατσιβαρδέας Θανάσης

Σε ανακοίνωσή του ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Μεσσήνης χαιρετίζει «τη μαζική συμμέτοχη των εκατοντάδων αγροτών και κτηνοτρόφων που στήριξαν την προσπάθεια του συλλόγου στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή (17-18-19 Οκτώβρη), τόσο για ανάδειξη διοικητικού συμβούλιου του συλλόγου μας, όσο και αντιπροσώπων στην νεοσύστατη Ομοσπονδία Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας. Η μαζική συμμέτοχη στις κάλπες, η εγγραφή πολλών νέων μελών και η αύξηση των ψηφισάντων 200% σε σχέση με τις προηγούμενες αρχαιρεσίες δίνουν νέα πνοή στο οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αισιοδοξία και ελπίδα στον αγώνα μας».

Επίσης ο ΑΣ Μεσσ΄ήνης καλεί «όλους τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσήνης που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες αλλά και όσους για διάφορους λόγους απείχαν, σε ενεργή συμμετοχή και δράση, σε ακόμη μεγαλύτερη συσπείρωση στον σύλλογο για να αντιπαλέψουμε αποφασιστικά τις πολιτικές των κυβερνήσεων και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ που μας οδήγησαν στη φτώχεια, την ανέχεια, το ξεκλήρισμα».

Μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι των αγροτών της Μεσσήνης επισμαίνουν ότι συμμετέχουν στον πανελλαδικό συντονισμό της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και τονίζουν: «Η απάντηση μας θα είναι οργάνωση και αγώνας! Ο κάθε φτωχός αγροτοκτηνοτρόφος, μαζί με την οικογένειά του, να πάρει θέση στον αγώνα για την επιβίωσή του. Κόντρα στη μοιρολατρία και την υποταγή, συσπειρωμένοι στον σύλλογό μας, με περιφερειακό και πανελλαδικό συντονισμό μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, δίνουμε νικηφόρα προοπτική στην πάλη μας».