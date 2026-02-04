Η ευρωπαϊκή αγορά τρακτέρ σε καμπή

Μετά από μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, που τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες της πανδημίας, η ευρωπαϊκή αγορά τρακτέρ εισέρχεται σε φάση διόρθωσης. Οι ταξινομήσεις μειώνονται στις περισσότερες μεγάλες αγορές και οι κατασκευαστές και οι έμποροι καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη άποψη ότι «ναι μεν μειώνεται ο αριθμός των νέων τρακτέρ, αλλά έχει πολλαπλασιαστεί η ισχύς τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Ελλάδα

Το 2025 έκλεισε με 2.426 πωλήσεις τρακτέρ στην Ελλάδα, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 14,6% σε σχέση με το 2024 (2.840 μονάδες), σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ).

Όσον αφορά τη σύνθεση των πωλήσεων, ο Σύνδεσμος είπε στην «ΥΧ» ότι «τα δενδροκομικά τρακτέρ κυριάρχησαν ξεκάθαρα στις επιλογές των αγροτών, έναντι των τρακτέρ ανοιχτής καλλιέργειας. Πρόκειται για μια σχετικά καλή χρονιά, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του επιδοτούμενου προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης του μέτρου 4.1.5. Δυστυχώς, οι επόμενες χρονιές δεν προμηνύονται εξίσου θετικές, καθώς διαφαίνεται σημαντική καθυστέρηση στην επόμενη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, με αποτέλεσμα η αγορά να κινδυνεύει να “παγώσει” για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Γερμανία

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά τρακτέρ της Ευρώπης, οι νέες ταξινομήσεις έπεσαν το 2025 στις 25.742 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 12,3% σε σχέση με ο 2024. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας ότι τα «χρυσά» έτη 2020-2024, με περίπου 30.000 τρακτέρ ετησίως, αποτέλεσαν μάλλον εξαίρεση παρά κανόνα. Πιο συγκεκριμένα, σε μια δεκαετή περίοδο, παρατηρείται μια μέση πτώση της αγοράς κατά περίπου 2,2% ετησίως.

Παρ’ όλα αυτά, η Fendt διατήρησε την πρωτιά, αποδεικνύοντας ότι τα ισχυρά δίκτυα και η εμπιστοσύνη των πελατών παίζουν καθοριστικό ρόλο σε περιόδους ύφεσης.

Γαλλία

Ακόμη πιο έντονη ήταν η πτώση στη Γαλλία. Οι ταξινομήσεις το 2025 περιορίστηκαν στις 21.600 μονάδες, μειωμένες κατά 22,7% σε σύγκριση με το 2024, μακριά από τις σχεδόν 30.000 του 2023 και σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό ρεκόρ από τότε που καταγράφονται αυτά τα στοιχεία πωλήσεων. Η John Deere παρέμεινε κυρίαρχη, αυξάνοντας μάλιστα το μερίδιό της στο 21,7%, ενώ η Fendt σταθεροποιήθηκε στη δεύτερη θέση, με μερίδιο 16,2%. Τρίτη ήταν η New Holland με 13,5%. Σημαντικές ανακατατάξεις σημειώθηκαν πιο χαμηλά, με τη Claas (11,5%) να ξεπερνά τη Massey Ferguson και τη Deutz-Fahr να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, χάρη κυρίως στα εξειδικευμένα και μεσαίας ιπποδύναμης μοντέλα.

Ιταλία

Η εικόνα αλλάζει όταν στρέψουμε το βλέμμα προς τον Νότο. Στην Ιταλία, το 2025 έφερε μια πολυαναμενόμενη ανάσα: 17.552 ταξινομήσεις και αύξηση 13,7% σε σχέση με το 2024. Αν και τα επίπεδα παραμένουν χαμηλότερα από την προ-Covid εποχή, η τάση είναι σαφώς ανοδική. Ο όμιλος SDF αναδείχθηκε μεγάλος κερδισμένος, κατακτώντας την πρώτη θέση με 17,7%, ενώ ο όμιλος AGCO ενίσχυσε αισθητά την παρουσία του κατακτώντας την τρίτη θέση με μερίδιο 16,3%, λίγα μόλις τρακτέρ πίσω από τη CNH, που είχε τη δεύτερη θέση. Αντίθετα, η CNH βρέθηκε υπό πίεση, παρά το γεγονός ότι η New Holland παραμένει η δημοφιλέστερη μεμονωμένη μάρκα στη χώρα.

Ισπανία

Θετικά ήταν τα νέα και από την Ισπανία, όπου οι ταξινομήσεις ξεπέρασαν τις 11.000 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 21,8%. Η ισχυρή επίδοση του Δεκεμβρίου έδειξε ότι, όταν υπάρχουν καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης και μεγαλύτερη σαφήνεια πολιτικής, οι αγρότες είναι πρόθυμοι να επενδύσουν.

Βρετανία και Ιρλανδία

Στον αντίποδα, το Ηνωμένο Βασίλειο βίωσε μία από τις δυσκολότερες χρονιές της σύγχρονης ιστορίας του, με μόλις 8.791 ταξινομήσεις και πτώση 14,2%, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης, υψηλού κόστους και αβεβαιότητας γύρω από τη γεωργική πολιτική. Είναι η χαμηλότερη επίδοση από τότε, που η ένωση αντιπροσώπων άρχισε να παρακολουθεί τις καταχωρήσεις ελκυστήρων, δηλαδή τη δεκαετία του 1960. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των ελκυστήρων που πωλήθηκαν το 2025 βρίσκεται στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, τα σύγχρονα τρακτέρ είναι πολύ μεγαλύτερα και ισχυρότερα (και επομένως μπορούν να καλύψουν μεγαλύτερη έκταση) από αυτά των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, ενώ υπήρξαν παρόμοιες δύσκολες χρονιές στο παρελθόν, για παράδειγμα στα τέλη της δεκαετίας του 1990/αρχές της δεκαετίας του 2000, το περασμένο έτος ήταν σίγουρα ένα από τα πιο δύσκολα που έχει βιώσει ο κλάδος.

Η Ιρλανδία, πάντως, αποτέλεσε μικρή φωτεινή εξαίρεση στη βόρεια Ευρώπη, με αύξηση 14% και 2.067 νέους ελκυστήρες.

ΗΠΑ

Τα πράγματα, βέβαια, δεν είναι ενθαρρυντικά ούτε στη Βόρεια Αμερική, με την αγορά μηχανημάτων στις ΗΠΑ να δέχεται μεγάλο πλήγμα από την οικονομική αβεβαιότητα επί διακυβέρνησης Τραμπ. Συγκεκριμένα, το 2025 ολοκληρώθηκε με μείωση 10% και πωλήσεις 196.000 τρακτέρ (σε σύγκριση με 217.000 το 2024), το χειρότερο αποτέλεσμα των τελευταίων δεκατριών ετών.

Αναδιάταξη δικτύων

Οι πιέσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στους κατασκευαστές, αλλά επεκτείνονται και στα δίκτυα πωλήσεων. Η αίτηση πτώχευσης πριν από 4 ημέρες της August Bruns Landmaschinen, μεγάλου αντιπροσώπου της New Holland στη Γερμανία, η πτώχευση της ολλανδικής GroeNoord, ενός από τους μεγαλύτερους αντιπροσώπους της John Deere, τον Φεβρουάριο του 2025, λόγω αυξημένου κόστους και μειωμένων περιθωρίων κέρδους, και το «λουκέτο» στον αντιπρόσωπο της New Holland στην κεντρική Βρετανία, Rea Valley Tractors, τον Αύγουστο του 2025 είναι οι πιο τρανταχτές περιπτώσεις.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι το μοντέλο που βασίζεται κυρίως στις πωλήσεις νέων μηχανημάτων δοκιμάζεται. Όλο και περισσότερο, το βάρος μετατοπίζεται στο σέρβις, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες υποστήριξης, ως πυλώνες βιωσιμότητας.

Πρωταγωνιστές η Αφρική και η Ασία

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα συμπληρώνεται από μια βαθύτερη γεωγραφική μετατόπιση. Σύμφωνα με τη FederUnacoma, οι παραδοσιακές αγορές της Δύσης συρρικνώνονται, ενώ η Ινδία καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ με πωλήσεις περίπου 1,1 εκατομμύριο τρακτέρ (+20,9% σε σύγκριση με το 2024), επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η κορυφαία αγορά στον κόσμο όσον αφορά τον αριθμό των μονάδων που αγοράστηκαν. Παράλληλα, η υποσαχάρια Αφρική, η Ασία και η Λατινική Αμερική αναδεικνύονται σε περιοχές με τις υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης, προσελκύοντας νέους κατασκευαστές μηχανημάτων, κυρίως από την Κίνα.

«Οι προστατευτικές πολιτικές ορισμένων χωρών, οι οικονομικές κυρώσεις, η παρέμβαση στις εμπορικές οδούς και οι δασμολογικοί πόλεμοι έχουν οδηγήσει σε κατακερματισμό της αγοράς και σε απότομη επιβράδυνση του εμπορίου, η οποία επηρεάζει έτσι τον τομέα των γεωργικών μηχανημάτων», δήλωσε η Mariateresa Maschio, πρόεδρος της FederUnacoma.