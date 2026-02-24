Υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας για το αναβαθμισμένο E-Transit Courier της Ford Pro

Το Ford E-Transit Courier είναι ένα ηλεκτρικό βαν όχημα με συμπαγείς διαστάσεις που είναι σχεδιασμένο με στόχο να βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις και τους στόλους να εργάζονται ακόμα πιο έξυπνα κάθε μέρα. Προσφέρει πρακτική και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική κινητικότητα, σε συνδυασμό με υψηλές μεταφορικές ικανότητες και κορυφαία συνδεσιμότητα. Χάρη στη στιβαρή σχεδίαση και το προηγμένο σύστημα κίνησης, το E-Transit Courier καθιστά την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση απλή και εύκολη.

Το αναβαθμισμένο Ε-Transit Courier διαθέτει τώρα μπαταρία με μεγαλύτερη χωρητικότητα για αυξημένη αυτονομία, καθώς και αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα για βελτιωμένη παραγωγικότητα και μείωση του χρόνου που το όχημα παραμένει εκτός λειτουργίας.

Ποια είναι η βασική αναβάθμιση του E-Transit Courier

Η χωρητικότητα της μπαταρίας έχει αυξηθεί από 43 σε 46 kWh. Αυτό σημαίνει ότι με αυτονομία 334 km, οι οδηγοί θα μπορούν να διανύσουν μεγαλύτερες κατά 10% αποστάσεις σε σχέση με το παρελθόν. 1

Τα οφέλη στην παραγωγικότητα δεν σταματούν εδώ. Η αναβαθμισμένη μπαταρία υψηλής τάσης δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Pro Power Onboard 2 για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το πρακτικό αυτό σύστημα των 400 W μετατρέπει το όχημα σε μία ισχυρή φορητή μπαταρία, παρέχοντας τη δυνατότητα τροφοδοσίας εργαλείων και εξοπλισμού μέσω της πρίζας 230V AC που βρίσκεται στο ταμπλό του E-Transit Courier. Την ίδια στιγμή, στην οθόνη αφής στην καμπίνα εμφανίζεται η υπολειπόμενη ενέργεια στην μπαταρία για ακόμα μεγαλύτερη ξεγνοιασιά.

Τι επιπτώσεις έχει η μεγαλύτερη αυτονομία στους χρόνους φόρτισης

Χάρη στην αναβάθμιση του συστήματος φόρτισης, η μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας δεν σημαίνει περισσότερο χρόνο φόρτισης.

Οι πελάτες του αναβαθμισμένου E-Transit Courier μπορούν να προσθέσουν περίπου 114 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC με ισχύ 100 kW. 3 O ίδιος φορτιστής μπορεί να φορτίσει την μπαταρία από 10% σε 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά. 3

Για τους περισσότερους πελάτες, η επαναφόρτιση της μπαταρίας γίνεται συνήθως στο σπίτι ή στο αμαξοστάσιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις φθηνότερες χρεώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιώντας φορτιστές AC. Η αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας του E‑Transit Courier από 10% σε 80% διαρκεί λίγο περισσότερο από 3 ώρες σε φορτιστή 11 kW ή λιγότερο από 5 ώρες σε μονοφασικό οικιακό φορτιστή 7,4 kW. 3

Όλοι οι πελάτες μπορούν επίσης να προθερμαίνουν την καμπίνα και την μπαταρία του E-Transit Courier κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Χάρη στη λειτουργία pre-conditioning η καμπίνα αποκτά την επιθυμητή θερμοκρασία, τα παράθυρα ξεθαμπώνουν και η μπαταρία φτάνει στα ιδανικά επίπεδα για μέγιστη απόδοση. Με αυτή την διαδικασία και ενώ το όχημα φορτίζει, οι οδηγοί του E-Transit Courier εξοικονομούν ενέργεια ώστε να απολαμβάνουν μεγαλύτερη αυτονομία κατά την οδήγηση του οχήματος.

Όπου και αν φορτίζουν οι πελάτες το αναβαθμισμένο E-Transit Courier, οι λύσεις φόρτισης Ford Pro Charging συμβάλλουν στον έλεγχο του κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα. Το σύστημα της Ford Pro απλοποιεί επίσης την υποβολή αναφορών και τις διαδικασίες αποζημίωσης των οδηγών που αντιστοιχούν στις φορτίσεις, με στόχο η διαχείριση των στόλων να καθίσταται ακόμα πιο εύκολη.

Τι άλλο νέο υπάρχει

Κάθε E‑Transit Courier διαθέτει πλέον ταχύτερο μόντεμ 5G για αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα εν κινήσει, 4 το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία με πελάτες και το streaming ήχου. Ταυτόχρονα, οι ενσωματωμένες συνδεδεμένες λειτουργίες βοηθούν στον εντοπισμό φορτιστών προκειμένου οι πελάτες να μπορούν να σχεδιάζουν αποδοτικά τις διαδρομές τους.

Οι διαχειριστές των βαν οχημάτων αναφέρουν ότι σπάνια χρησιμοποιούν δημόσιους σταθμούς φόρτισης – ωστόσο παραμένουν χρήσιμοι σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή σε περιπτώσεις στις οποίες οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν μεγαλύτερες διαδρομές. Πρόσφατα, η Ford Pro συνεργάστηκε με την Electroverse προσφέροντας πρόσβαση σε πάνω από 1.000.000 δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε όλη την Ευρώπη. Είτε μέσω του σχετικού app είτε μέσω της οθόνης αφής του E‑Transit Courier, οι πελάτες μπορούν να εντοπίζουν τον πιο βολικό σταθμό φόρτισης και να ελέγχουν όχι μόνο τη διαθεσιμότητα και την ισχύ του, αλλά και το κόστος.

Επιπλέον, το E‑Transit Courier διαθέτει μία αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος Driver Alert System, το οποίο είναι ικανό να ανιχνεύει περιπτώσεις κόπωσης, απόσπασης προσοχής ή και αιφνίδιας αδιαθεσίας κατά την οδήγηση. 5 Αυτό το χαρακτηριστικό βοηθά τους διαχειριστές να παρακολουθούν την ασφάλεια των οδηγών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ατυχημάτων εν ώρα εργασίας.

1 Αυτονομία έως 334 km με μία πλήρη φόρτιση του E–Transit Courier. Εκτιμώμενη αυτονομία σύμφωνα με το Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

2 Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο χρήσης για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας.

3 Οι εκτιμώμενες τιμές βασίζονται στο E–Transit Courier. Οι πραγματικοί χρόνοι φόρτισης και οι ταχύτητες φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του οικιακού ή δημόσιου σταθμού φόρτισης που χρησιμοποιείται, καθώς και άλλους παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων των καιρικών συνθηκών, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της οδηγικής συμπεριφοράς, του προφίλ οδήγησης, της κατάστασης του οχήματος, της ηλικίας, της κατάστασης και της θερμοκρασίας της μπαταρίας ιόντων λιθίου)

4 Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες και λειτουργίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα δικτύου και το κατάλληλο πρόγραμμα. Το 5G δεν είναι διαθέσιμο παντού. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και των δυνατοτήτων του οχήματος μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα ή να εμποδίσει τη χρήση ορισμένων συνδεδεμένων λειτουργιών. Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν σημείο πρόσβασης Wi–Fi. Η διαθεσιμότητά του απαιτεί ξεχωριστή συνδρομή.

5 Τα χαρακτηριστικά υποβοήθησης οδηγού είναι συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την ανάγκη του οδηγού να ελέγχει το όχημα. Δεν αντικαθιστούν την ασφαλή οδήγηση. Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης για λεπτομέρειες και περιορισμούς.