Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας εγκαθιστά Φωτοβολταϊκό Πάρκο 1,5 MW

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.) πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή αυτονομία, με την εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5 MW, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής του για τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο, «πράσινο» λιμάνι.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο, που έχει εγκατασταθεί στα σκέπαστρα του λιμένα, αξιοποιεί την καθαρή ενέργεια που προσφέρει ο ήλιος για την κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών αναγκών του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικές πηγές ενέργειας και στον περιορισμό των εκπομπών CO₂, κατά τουλάχιστον 480 τόνους ετησίως. Μέσω της παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, που ξεπερνά τις 2.000.000 kWh ετησίως, ο λιμένας της Ηγουμενίτσας ενισχύει την περιβαλλοντική του απόδοση και διασφαλίζει πιο βιώσιμες και αποδοτικές λειτουργίες.

Η επένδυση του Ο.Λ.ΗΓ. για τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου δεν αποτελεί μεμονωμένη δράση, αλλά εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο πράσινης μετάβασης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Η παραγόμενη ενέργεια αξιοποιείται για τις ανάγκες των λιμενικών εγκαταστάσεων, ενισχύοντας τη λειτουργική επάρκεια του λιμένα και υποστηρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις ενός διεθνούς κόμβου μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ο.Λ.ΗΓ. προχωρά και στον σχεδιασμό υποδομών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία από ξηράς (OnShore Power Supply – OPS)-με έναρξη εργασιών τον Φεβρουάριο 2026, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από καθαρή ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό πάρκο. Η συγκεκριμένη υποδομή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των αέριων ρύπων και του θορύβου κατά τον ελλιμενισμό των πλοίων, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του λιμένα ως πρότυπο βιώσιμης λιμενικής λειτουργίας. Το συγκεκριμένο έργο με την ονομασία «ALFION – INFRA: Implementation of energy upgrading infrastructure in Igoumenitsa port» υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), ενώ μέρος αυτού χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF).

Σε δήλωσή του, ο κ. Αθανάσιος Πορφύρης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΗΓ Α.Ε. αναφέρει: «Η επένδυση στο φωτοβολταϊκό πάρκο αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Επιλέγουμε λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Έχουμε υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο καλύπτει κρίσιμους τομείς, όπως η παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση υδάτινων πόρων και η ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τη νομοθεσία. Στόχος μας, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας να εξελίσσεται διαρκώς σε έναν σύγχρονο οργανισμό που παράγει και αξιοποιεί πράσινη ενέργεια, κοιτώντας με ευθύνη το μέλλον.»

Η περιβαλλοντική προστασία στο επίκεντρο της ESG στρατηγικής του Ο.Λ.ΗΓ.

Ακολουθώντας το όραμα της Ανώτατης Διοίκησης που αφορά την «πράσινη» μετάβαση, ο Ο.Λ.ΗΓ. υλοποιεί ακόμα περισσότερες βέλτιστες πρακτικές με κοινό στόχο τη συνεχή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Τέτοιες πρακτικές είναι οι:

καθολική χρήση φωτισμού LED στις λιμενικές εγκαταστάσεις

ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στον ιδιόκτητο στόλο

σχεδιασμός υποδομών για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία από ξηράς (OPS)

Ο Ο.Λ.ΗΓ. εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, υγείας & ασφάλειας και περιβάλλοντος (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, PERS, EMAS), ενώ παρακολουθεί συστηματικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, μέσω ελέγχων που υλοποιούνται από Τρίτους Φορείς, διασφαλίζοντας διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνεχή βελτίωση.