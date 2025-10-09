Πέφτει σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο η παραγωγή οίνου στη Γαλλία

Με 36,04 εκατομμύρια εκατόλιτρα κρασιού που παρήχθησαν το 2025, οι γαλλικοί αμπελώνες αναμένεται να βιώσουν μία από τις μικρότερες συγκομιδές στην ιστορία τους. Οι τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Γεωργίας, στις 7 Οκτωβρίου, επιβεβαίωσαν μια περαιτέρω μείωση του παραγωγικού δυναμικού, το οποίο είχε ήδη μειωθεί από 40-42,5 εκατομμύρια hl στις 8 Αυγούστου σε 37,4 εκατομμύρια hl την 1η Σεπτεμβρίου.

Τώρα, χαμηλότερη από την ιστορικά χαμηλή συγκομιδή του 2024 (36,26 εκατομμύρια hl μετά από μια βροχερή άνοιξη και ισχυρή πίεση από περονόσπορο), η συγκομιδή του 2025 «θα είναι πολύ χαμηλότερη από τη μέση παραγωγή των τελευταίων πέντε ετών (-16%)», ανέφεραν οι στατιστικολόγοι, αναφέροντας ότι «η συγκομιδή, που τώρα σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνει τις αρνητικές επιπτώσεις του καύσωνα του Αυγούστου στο παραγωγικό δυναμικό στις περισσότερες περιοχές». Αυτό οδηγεί σε χαμηλές αποδόσεις για πολλές ποικιλίες σταφυλιών, ιδίως για τα λευκά.

Όλα είναι σχετικά

Στις λεπτομερείς προβλέψεις συγκομιδής), ορισμένοι αμπελώνες αναμένεται να συγκομίσουν περισσότερα σταφύλια από τη μικρή συγκομιδή του 2024 χωρίς να επιτύχουν σημαντικές αποδόσεις: Η Champagne αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή της κατά 14% (στα 2,1 εκατομμύρια hl), η Burgundy και το Beaujolais αναμένεται να καταγράψουν +17% (στα 2,1 εκατομμύρια hl, αλλά με καλύτερη τάση στη Burgundy από ό,τι στο Beaujolais όπου οι αποδόσεις είναι πολύ χαμηλές), η κοιλάδα του Λίγηρα +15% (στα 2,4 εκατομμύρια hl), η Κορσική +13% (στα 362.000 hl), η Jura κατά 211% (στα 110.000 hl καθώς δεν υπήρξε παγετός φέτος) και η Savoie κατά +18% (στα 109.000 hl). Οι αμπελώνες που είχαν ήδη μικρές συγκομιδές το 2024 αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο το 2025, όπως του Bordeaux (-2% στα 3,6 εκατομμύρια hl), του Sud-Ouest (-2% στα 2,4 εκατομμύρια hl), του Cognac (-2% στα 8 εκατομμύρια hl), της Αλσατίας (-9% στα 779.000 hl) και του Languedoc – Roussillion (-9% στα 9 εκατομμύρια hl). Για τους αμπελώνες της Προβηγκίας και του Cotes du Rhone, ο καύσωνας είχε σημαντικό αντίκτυπο. Η παραγωγή θα ήταν κοντά στο 2024, αλλά 10% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο», αναφέρει η στατιστική έκθεση.

Συνολικά, «ο καύσωνας και η ξηρασία του Αυγούστου μείωσαν το δυναμικό παραγωγής, επιταχύνοντας την ωρίμαση των σταφυλιών ενώ παράλληλα επιβράδυναν την ανάπτυξή τους», συνοψίζει το υπουργείο, τονίζοντας ότι ο καλοκαιρινός καύσωνας «οδήγησε σε μικρότερες ρώγες με λιγότερο χυμό, κάτι που οι βροχές στα τέλη Σεπτεμβρίου δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν». Πέρα από το φετινό κλίμα, οι τελευταίες οριστικές εκριζώσεις μείωσαν επίσης τις εκτάσεις αμπελώνων, μειώνοντας την εθνική παραγωγή.

Πηγή: keosoe.gr