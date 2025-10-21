Απλήρωτοι οι κτηνοτρόφοι των αυτόχθονων φυλών – Εκτροφείς απαιτούν απαντήσεις για τη δράση Π3-70-1.5 

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η μη καταβολή, έως και μετά την 15η Οκτωβρίου 2025, των ενισχύσεων για τη δράση Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Οι εκπρόσωποι επτά συνεταιρισμών και συλλόγων εκτροφέων, με κοινή επιστολή τους, ζητούν εξηγήσεις από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καθυστέρηση πληρωμής του 2024 και την προκαταβολή του 2025, κάνοντας λόγο για «καταστροφικές συνέπειες» στις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και απειλώντας με προσφυγή σε κάθε νόμιμο μέσο.

Ακολουθεί η επιστολή των Κτηνοτροφικών Φορέων:

«Αρμόδιοι Κύριοι,

με την παρέλευση και της 15ης Οκτωβρίου 2025, την τελευταία ημερομηνία για την οποία είχατε δημόσια και εγγράφως δεσμευτεί ότι θα προχωρήσετε στην πληρωμή της παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για το έτος 2024, κάτι που προφανώς δεν έγινε, παρακαλούμε πολύ να μας απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η εν λόγω πληρωμή πριν την 15η Οκτωβρίου;

(παρακαλούμε πολύ να μην επικαλεστείτε τα περί επιτόπιων ελέγχων, για δεσμεύσεις οι οποίες έληξαν εδώ και μήνες)

Υπάρχει το κατάλληλο λογισμικό στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να είναι δυνατή τεχνικά η πραγματοποίηση της πληρωμής; Ισχύει ότι για εκπρόθεσμες πληρωμές μετά την 15η Οκτωβρίου και πριν την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, το πρόστιμο της ΕΕ είναι το 60% επί της ευρωπαϊκής συμμετοχής; Ποιος είναι ο προγραμματισμός, και ποια η νέα ημερομηνία για την πληρωμή της δράσης για το 2024; Ποιος είναι ο προγραμματισμός, ποια η ημερομηνία καταβολής και ποιο το ποσοστό της προκαταβολής για το 2025, πριν την 30η Νοεμβρίου 2025, όπως προβλέπεται; Υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για την πραγματοποίηση αυτών των πληρωμών;

Γνωρίζετε, βεβαίως, ή θα έπρεπε να γνωρίζετε, ότι η αδυναμία σας να εκπληρώσετε συμβατικές σας υποχρεώσεις, έχει καταστροφικές συνέπειες. Αφορά χιλιάδες, μικρές κατά κανόνα, οικογενειακές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτές, τις επιχειρήσεις που αποτελούν την εφοδιαστική αλυσίδα γύρω από αυτές και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι για τις περισσότερες εκτροφές αυτόχθονων φυλών, η όποια πληρωμή της βασικής ενίσχυσης τον φετινό Νοέμβριο (ή όποτε πραγματοποιηθεί) δεν αποτελεί αντιστάθμισμα της μη μέχρι σήμερα πληρωμής της παρέμβασης Π3-70-1.5, καθώς δεν αναμένουν σημαντικά ποσά από τη βασική ενίσχυση, ικανά να καλύψουν τα χρέη τους στην αγορά (ζωοτροφές, καύσιμα, κτηνιατρική φροντίδα κ.ά.). Eιδικά για τους χοιροτρόφους, δεν τίθεται καν θέμα βασικής!

Η «κάλυψη» των προσώπων, τα οποία έχουν την ευθύνη της λειτουργίας οργανισμών όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πίσω από τους ίδιους τους οργανισμούς και τους κανονισμούς τους, δεν θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Η αγανάκτησή μας και η πολύ δύσκολη θέση, στην οποία έχουμε περιέλθει λόγω τη μη πληρωμής, μας αναγκάζει να ενεργοποιήσουμε κάθε μέσο για τη δικαίωσή μας».

Επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαιώματός μας, αναμένουμε την άμεση απάντησή σας.